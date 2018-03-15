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Alarmını köpük sıkarak susturmaya çalıştıkları ATM'yi soymaya kalktılar

Zonguldak'ta banka ATM'sini soymaya kalkan hırsızlar alarmı ise köpük sıkarak susturmaya çalıştı. ATM'nin kapısını zorlayarak açmaya çalışan hırsızlar, girişim başarısız olunca olay yerinden kaçtılar.

Alarmını köpük sıkarak susturmaya çalıştıkları ATMyi soymaya kalktılar

15 Mart 2018 12:33

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki özel bir bankaya ait ATM'de meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, ATM'ye ait kapıyı zorlayarak içeriye girmeye çalıştı. Olayın zanlısı ya da zanlıları ATM'ye ait alarmın çevresine ise susturmak için köpük sıktı. ATM'nin kapısını zorlayarak açmaya çalışan hırsız ya da hırsızlar girişim başarısız olunca olay yerinden kaçtılar.

Sabah saatlerinde para çekmek için ATM'ye gelen vatandaşlar durumu fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ATM çevresinde parmak izi arayıp inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler olayın şüphelisi ya da şüphelilerini aramak için çalışma başlattı.  

Barış Doğan - Sertaç Özdemir

Etiketler: atm, Köpük, Zonguldak

 

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