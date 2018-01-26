Alaşehir'de ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'den Salihli'ye hasta götüren Murat Metin yönetimindeki 45 DV 850 plakalı ambulans, tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkan ve plakası belirlenemeyen Mehmet S. (22) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet S., yolcu Murat E. ile ambulansta bulunan Kıymet Y. (29), sağlık görevlileri Muhammet Sefa Karataş (28) ve Mert Atmaca (21) yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soner Vatansever