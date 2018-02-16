Alaşehir'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Sobran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süre önce eşini kaybeden ve yalnız yaşayan Ömer Kocatürk, dün gece kömür sobasını yaktıktan sonra uykuya daldı. Babasının yalnız kalmaması için geceleri yanında kalan oğlu Yaşar Kocatürk de gecenin ilerleyen saatlerinde babasının kaldığı odaya giderek orada uyudu.

Sabah saatlerinde baba oğuldan haber alamayan yakınları eve gelip kontrol ettiklerinde baba ve oğlu baygın halde buldu. Yakınları durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri baba Ömer Kocatürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlu Yaşar Kocatürk ise Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk incelemede, baba ve oğlunun kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Acı haberi alan Kocatürk ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba Ömer Kocatürk'ün cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Evli ve üç çocuk babası Yaşar Kocatürk'ün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soner Vatansever

