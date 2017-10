Albaraka Türk ve İslam Kalkınma Bankası arasında anlaşma imzalandı

Albaraka Türk, İslam Kalkınma Bankası (IDB) kuruluşlarından İhracat Kredisi ve Yatırımların Sigortası Kuruluşu (The Islamic Corporation for the Insurance of Investments & Export Credit-ICIEC) ile ihracat sigortası anlaşması imzaladı. 100 milyon dolarlık ihracat sigortalarını kapsayan anlaşma ile birlikte Albaraka Türk müşterilerine ihracat yaptıkları pazarlarda daha esnek hareket etme imkânı sağlanması hedeflediği belirtildi. Ayrıca, anlaşma kapsamında dünyanın farklı bölgelerindeki 150’den fazla ülkeye yapılan ihracat işlemlerinde Albaraka Türk müşterilerinin alacaklarının tahsil edilememe riskine karşı ihracatçı firmalara güvence sağlanacak.

İki kurum arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul’da bir imza töreni düzenlendi. Törene, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku ve İhracat Kredisi ve Yatırımların Sigortası Kuruluşu CEO’su Oussama Abdulrahman Kaissi ile birlikte iki kuruluşun üst düzey yöneticileri katıldı.

"150’den fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde güvence sağlanacak"

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bankacılık sektörü açısından önemli bir işbirliğinin imza törenine ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Utku, "İslam Kalkınma Bankası birlikte Asya, Afrika ve Avrupa kıtasından 44 üye ülke İhracat Kredisi ve Yatırımların Sigortası Kuruluşu’nun ortağı konumunda yer alıyor. İmzaladığımız bu anlaşma ile 150’den fazla ülkeye gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde müşterilerimize alacaklarının tahsil edilememe riskine karşı ihracatçı firmalara güvence sağlanacak" şeklinde konuştu.

Utku; "Albaraka Türk müşterilerinin Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında ve diğer bölgelere göre nispeten yüksek riskli kabul edilen pazarlarda daha güvenli şekilde hareket edebilmeleri en büyük gayemiz. İmzaladığımız bu anlaşma ile müşterilerimizin çalışma olanaklarını artırmayı hedefliyoruz. İhracat Kredisi ve Yatırımların Sigortası Kuruluşu’nun sunduğu bu ürün ile ihracat alacaklarının yüzde 90’lara varan oranlarda sigorta edilebilmesi mümkün olacak. Albaraka Türk olarak reel ekonominin desteklenmesine öncelik veriyoruz. Hizmet verdiğimiz bölgelerde özellikle KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını karşılıyor ve bölge ekonomisinin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Müşterilerimize sağladığımız finansman imkânlarının yanı sıra bu anlaşmayla İslam Kalkınma Bankası ile müşterilerimizin her zaman yanında ve hizmetinde olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Bankamız, önümüzdeki dönemde gerek İslam Kalkınma Bankası gerekse benzer kuruluşlar ile gerçekleştireceği işbirliği ile müşterilerinin taşıdığı riskleri minimize ederek büyümelerini desteklemeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.