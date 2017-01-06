Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Albayrak: ABD merkezli siber saldırı yapıldı

Albayrak: ABD merkezli siber saldırı yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik ve doğal gaza bu yıl zam öngörmediklerini söyleyerek, geçtiğimiz hafta yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili ise ''ABD merkezli siber saldırı yapıldı" dedi.

Albayrak: ABD merkezli siber saldırı yapıldı

06 Ocak 2017 12:41

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, A Haber kanalında canlı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Albayrak, İstanbul'da yaşanan kesintilerle ilgili olarak “Geçen hafta elektrik kesintisine neden olan İstanbul'u besleyen hatlarla ilgili şu an itibariyle ciddi bir problem yok, hasar meydana gelen 7 hattan 4'ü devrede. Birkaç ay içerisinde denizaltı kablosunu da devreye alarak ikinci sistemi devreye sokacağız" dedi.

"Yer altına alınan kabloların kesilmesini 31 Aralık'ta yaşadıklarını ve bununla ilgili savcılıklarla irtibata geçerek yargı ayağını başlattıklarını açıklayan Albayrak, son iki gündür elektrik ve doğalgaz için kritik noktalarda ekstra güvenlik tedbirler için adımlar attıklarını, iletim altyapısının şu an itibariyle hiçbir risk taşımadığını söyledi.
Bakan Aybayrak, "Gaz ve petrolde son aylarda maliyet artış oldu. İç piyasada dövizde yaşanan artışla birlikte satışlarını TL ile yapan kurumlarda ciddi maliyet artışı oluştu. Bu artışa rağmen 2017'de ne elektrik ne de gazda bir zam öngörmüyoruz" dedi.

Elektrikte planlı kesintileri, artık hayati riski taşıyanlar hariç, özellikle kış dönemlerde, yoğun ihtiyaç olan dönemlerde uygulanmaması yönünde bir karar aldıklarını belirten Bakan Albayrak, olağanüstü bir süreç olmadıktan sonra Türkiye'nin kış aylarında gaz ve elektrikle ilgili hiçbir sorunu olmadığını belirtti.
İran'dan gelen doğal gazda dalgalanma ve kısıntılar olabildiğine işaret eden Albayrak, "Ancak bunu altyapı yatırımlarımızda hissetmedik. İran'dan akış tam kapasite olmasa bile gerçekleşiyor" dedi.


"ABD merkezli siber saldırı yapıldı"
Enerji Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz hafta yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili "Dün Amerika merkezli bir siber atak gerçekleşti. Biz bunları püskürterek süreci yürütüyoruz. Bir çok açıdan tedbirli olmalıyız. Türkiye'nin ciddi bir enerji ve elektrik üretim riski yok. 2017'de yatırımlarımıza daha da hız vereceğiz.Bakanlık olarak yeni karar aldık. Bu dönemde bakım için planlı kesinti olmayacak" dedi.
 

Etiketler: Berat Albayrak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 2°C

  • Bursa

    Bursa -1°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç