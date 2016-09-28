Bereket Enerji grubu ADM-GDZ elektrik Dağıtım tarafından Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinden müşteri memnuniyetini arttırmak için günde 10 bin kişiye cevap verecek çağrı merkezinin açılışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Ağustos ayı başında elektrik dağıtım sektöründe çağrı merkezi kapasitesinin genişletilmesi ile ilgili yatırımların Ekim ayına kadar tamamlanmasını istenilmesi ve müşteri memnuniyetinin üst seviyede tutulması amacıyla genişletilmiş kapasitesi ile devreye giren ADM-GDZ Çağrı Hizmet Merkezi açılışına Bakan Albayrak ve Zeybekci’nin yanı sıra EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli milletvekilcileri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, sanayiciler, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Albayrak, vatandaşın çağrısına cevap verdi

Bakanların ‘Hayırlı olsun’ dilekleriyle kesilen kurdele sonrası ADM-GDZ Çağrı Merkezi gezildi. Çağrı merkezinin teknik altyapısı hakkında bilgi alan Bakan Albayrak, Muğla’nın Milas ilçesine Bağlı Dörttepe Köyünden Hanife Kurt’un aydınlatma sorunu ile ilgili yaptığı çağrıya, ‘Buyurun ben Berat, nasıl yardımcı olabilirim’ yanıtını vererek, arızanın en kısa sürede giderileceğini belirtti.

İlk çağrı merkezinin Denizli’de açılmasından dolayı ADM-GDZ elektrik şirketi grubuna teşekkür ederek konuşmasına başlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Bu açılış aslında büyük bir resmin ilk adımı. Çünkü, 2016 yılı Mayıs ayında enerji dağıtım sektörüyle ilgili yıllık toplantıda çok önemli kararlar aldık. Türkiye enerji dağıtım sektörüne bağlı olarak çok önemli bir süreci başlattı bundan 1 yıl önce. Türkiye haritası 21 dağıtım bölgesi ve özelleştirmelerle birlikte asıl hedefi piyasanın liberalleştirilmesi, müşterisine çok kaliteli hizmet verme sürecini başlattık. Maalesef siyasi süreçler, artan maliyetler ve yapılan yatırımlarla ilgili sorunlardan dolayı biz yeni bir süreci açalım istedik” ifadelerini kullandı.

Enerji dağıtım sektörünün zor olduğunu ve bunun beraberinde Türkiye’de alt yapı ile ilgili talepleri arttırdığını anlatan Bakan Albayrak, “Dünya’da Çin’den sonra enerji de büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye’de yaklaşık 9 merkezde, yılsonuna kadar tamamlayacağımız çağrı merkezleri. Bunun yanı sıra istihdam oluşturacak, müşteri memnuniyetini ön plana alacak yeni bir yapılanma. Elektrik dağıtım sektörü yaklaşık 40 milyon haneye dokunması itibariyle çok önemli bir sektör. 2020’ye kadar çok stratejik adımlar atacağız. Önümüzde 2 şeritli bir yol var bu yolda sadece çukurlar yok, yolu arttırmak değil aynı zamanda şerit sayısını da arttırmak gerekiyor. Halkımızın şikayetlerini dile getireceği en önemli merkezlerden çağrı merkezleri kişi başına, çağrı merkezi abone sayısı başına uluslar arası standartlara çekmek için çok yoğun bir istihdamla bu süreci başlattık” açıklamasını yaptı.

“15 Temmuz öncesinden daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun farkındayız”

Enerji sektörünün sadece dağıtımla değil önümüzdeki dönemde, çok yeniliklerin olacağı bir süreç olacağını belirten Bakan Albayrak, “Türkiye yatırımdan, bu alandaki yatırımlardan vazgeçemez. Bunu yapmak için her zamankinden daha fazla çalışmak zorundayız. Yıl sonuna doğru yerli ve yenilenebilir enerjinin ilk adımı olarak yerli kömürün ilk ihalesi, güneş enerjisi ihalesini yaparak Türkiye’nin yerli kaynaklarını daha çok kullanması değil, AR-GE çerçevesinde önemli adımlar atacak bir ilki gerçekleştireceğiz. Bu stratejik vizyonda hareketle, ülkemizin başkomutanı Cumhurbaşkanımızın koyduğu stratejiyle, başbakan ve bakanlarımızla 15 Temmuz öncesinden daha fazla çalışmak zorunda olduğumuzun farkındayız” şeklinde konuştu.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili değerlendirmelerini eleştiren Bakan Albayrak, “Kim ne yaparsa yapsın, ekonomide durum ortada. Bu notu düşürmüş, bu onu yazmış. Vız gelir, tırıs gider. Maliyede her gün daha fazla güçlenerek ilerliyor. Belki de bölgede ve dünyada son 10 yılda bu kadar siyasi istikrar başka yerde yaşanmadı. Bunun anlamı, algı operasyonuyla kim ne yaparsa yapsın, bütün bu oyunun farkındayız. Türkiye küresel oyunun içerisinde en güvenilir, en istikrarlı partner olmaya devam edecek. Ekonomisiyle, yetişmiş iş gücü, değişen alt yapısıyla, işadamları ve şirketleriyle bölgedeki eşsiz rolünü pekiştirmeye devam edecek. Dünya’daki en tehlikeli terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. PKK, FETÖ bir yandan, DAEŞ, PYD diğer taraftan. Birlik ve beraberlik içerisinde bu örgütlere karşı duran başka devlet ve millet yok. Tüm bu küresel resim içerisinde çok çalışmaya ve büyümeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Türkiye dünyanın yeniden dizayn edildiği dönemde önemli sancıları yaşıyor”

Çağrı Merkezinin hayırlı olması dileğinde bulanan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, “15 Temmuz’daki bu milletin geleceğine saldırıldığı o gecede, Denizli’den Çardak Havaalanına 510 komandonun Çardak Havaalanından uçaklara yüklenip gönderilme aşamasında Çardak Havaalanı bölgesinde elektrikleri keserek bizimle uyumlu çalıştıkları için teşekkür ediyorum. O gün bir an bile tereddüt etmeden, bu vatan hainlerinin, soysuzların kendilerinden nasıl hesap soracaklarını bile bile bu adımları attı. Bugün elhamdülillah hesabını veriyorlar” diye konuştu.

Eskiden elektrikler kesildiğinde bile siyasi torpilin arandığını belirten Bakan Zeybekci, “Elektrikler kesildiğinde o telefonlar genelde meşgul çıkardı. Bugün altyapılar elektrikler daha az kesilir halde. Bugün bu bölgede vatandaşın telefonuna anında cevap verilen bir sisteme geçiliyor. Bildiğim kadarıyla İngilizce arayan birisine İngilizce cevap verilebilen bir sistem kuruluyor. Millete hâkimlik değil, hadimlik, hizmetkar olunur anlayışından dolayı ben sayın bakanıma teşekkür ediyorum. Biz on milyonlarca insana hizmetkar olmaya, ‘Allah razı olsun’ sözünü, öyle bir kurtuluşa tabi olmak için geldik. Türkiye dünyanın yeniden dizayn edildiği dönemde önemli sancıları yaşıyor. Avrupa’nın yedinci büyük ekonomisinin Türkiye’sinden bahsediyoruz. Dünyadaki birçok alanda ilk 10 da yer alan bir ülkeden bahsediyoruz” diye belirtti.

“Moddys, Standard & Poor'sla gelmedik”

15 Temmuz darbe girişimi yaşandığında herkesin doların fırlayacağını ve ekonominin çökeceğini söylediğini anlatan Zeybekci, “Herkes şunu bekliyordu, mecliste bile bunun dedikoduları gelmeye başladı. Pazartesi günü Dolar TL karşısında 5,6 liraya çıkar diyenler vardı. Ne oldu? Dolar 3,07’ye çıktı. Bu operasyonda Türkiye’nin bunu hak etmediğine inanan millet ekonomiye de el koydu. Türk ekonomisi artık eski ekonomi değil. Birbirinin kafasına anayasa kitapçığı atıldığı gün gibi değil. Biz bu geldiğimiz noktaya, Moddys, Standard & Poor'sla gelmedik. Kredi derecelendirme kuruluşlarını da varsayamayız. Bizim için önemli olan AB’ye tam üye olmak değil, AB standartlarını tutturmaktır. Bizim için önemli olan kredi derecelendirme kuruluşlarının standartlarını tutturmaktır” diye belirtti.

Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı da, “Enerji sektöründe ilk hidroelektrik santral yapımını gerçekleştiren, 2008’de ilk özel dağıtım şirketi lisansını alan Bereket Enerji Grubu bir ilke daha imza atarak dağıtım şirketlerindeki ilk Çağrı Merkezini 2008 yılında kurmuştur. Bugün de müşteri memnuniyetini daha da arttırmak için çağrı kapasitemizi ve teknolojik altyapımızı 4 katına çıkarttığımız toplam yatırım maliyeti 3 milyon TL olan çağrı merkezimiz, tüketicilerimize 7 gün 24 saat kesintisiz ve kaliteli enerji sağlama hedefiyle yaptığımız tüm çalışmalarımıza ivme kazandıracaktır” dedi.

Geleceğe doğru güvenle yatırımlarına devam edeceklerini belirten Saydanlı, “Bin 100 Megawatt yenilenebilir, bin Megawatt termik olmak üzere toplam 2 bin 100 Megawatt enerji üretim kapasitesine ulaştık. 5 ilde 4,8 milyon müşteriye 23 milyar kwh enerji sağlayan dağıtım ve perakende şirketlerimizle enerji sektöründe hızla büyüyoruz. Bereket Enerji Grubu olarak yaklaşık 10 bin çalışanımızla öncü faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Enerji Bakanlığı ve EPDK liderliğinde, elektrik piyasasının gelişiminde çok önemli adımlar atıldı. Biz de Türk ekonomisinde yaşanan güçlü büyümeye paralel olarak hızla artan enerji talebini karşılamak üzere yüzde yüz müşteri memnuniyeti hedefiyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Kesintisiz, kaliteli ve güvenli elektrik sunmak için yeni teknolojiler, uygulamalar ve iş modelleri üzerinde durmaksızın çalışıyoruz. Bugün, müşteri odaklı stratejimizin en somut örneği olan yeni çağrı merkezimizin açılışını gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki; kapasitemizi ve teknolojimizi 4 katına çıkarttığımız toplam yatırım maliyeti 3 milyon TL olan çağrı merkezimiz, tüketicilerimize 7 gün 24 saat kesintisiz ve kaliteli enerji sağlama hedefiyle yaptığımız tüm çalışmalarımıza ivme kazandıracaktır'' diye konuştu.

ADM-GDZ Çağrı Merkezi’nde 400 kişi çalışacak

Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa'daki 4,8 milyon müşteriye hizmet verecek olan ADM-GDZ Çağrı Merkezi’nde 400 kişi çalışacak. Grubun hedefi genişletilmiş kapasitesi sayesinde bölgede hizmet alan tüketicilerin çağrılarını 20 saniyede karşılayabilmek. ADM - GDZ Çağrı Merkezi, Bereket Enerji Grubu tarafından 1.5 milyon TL bina maliyeti, 1.2 milyon TL teknoloji ve diğer maliyetler olmak üzere yaklaşık 3 milyon TL yatırımla hayata geçirildi. ADM-GDZ Çağrı Merkezi’nde enerji ihtiyacını karşılamak için Bereket Enerji tarafından kurulan sistemle, Çağrı Merkezinin ihtiyacı olan 50 KWh elektrik güneş panellerinden karşılanacak.



Medeni Topaloğlu - Veysel Karahan

