Kuruçeşme açıklarındaki Suada’da gençleri girişimciliğe teşvik etmek amacıyla düzenlenen ’Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum, ’Girişimcilik Senin İçinde; Gözünde Büyütme’ temalı toplantıya katılan Bakan Albayrak, burada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte genç girişimcilere hitap etti. Albayrak, her krizin kendi içinde birçok fırsatı doğurduğunu kaydederek, “Girişimcilik ruhu ve girişimciliğin uygulaması da fırsatları değerlendirmek, oluşan alanları doğru kullanmak ve netice almak ise aslında bugün çok doğru bir dönemden geçiyoruz. Dünyadaki güç ve sermayenin zenginliğinin her geçen gün doğuya kaydığı bir süreçten geçiyoruz. Dünyadaki ticaret değişiyor, pazar değişiyor, ekosistem değişiyor. Ekonomideki özel ve kamu sektöründeki oyuncular değişiyor. Düşünce yapısı değişiyor. Bunun tezahürü her geçen gün daha büyük açılımları ortaya koyacak. Şu nesil, şu girişimci nesil, genç nesil son 100 yılın en kritik nesli. 100 yıllık yeni bir kırılmanın tam eşiğindeyken müthiş fırsatlara gebe bir ekosistemle karşı karşıyasınız. Bu fırsatları iyi değerlendirenler, bireyler, şirketler ve ülkeler bu yeni süreçte müthiş bir resimle karşı karşıya kalacaklar. Bu süreci, güçlü dinamik birlik ve beraberlik içinde dirençli bir şekilde yönetip atlatanlar da en kazançlı ülkeler olacak” şeklinde değerlendirme yaptı.

Enerji maliyetlerini düşürme ve alternatif enerji konusunda yeni stratejileri olduğunu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, “Bizim enerji maliyetlerini düşürme ve alternatif enerji konusunda yeni bir stratejimiz var. Dünyayı en az kirleten, en az emisyon acısından sıkıntı oluşturan ülkelerden biri olarak, ithalata enerji konusunda bu kadar bağımlı bir ülke olarak biz yerli kaynaklarımızı kullanacağız. Bunun içinde güneş ve rüzgar varsa kömür ve alternatif maden kaynakları da olmak zorunda” ifadelerini kullandı.

BAKAN ALBAYRAK’TAN GENÇLERE FETÖ UYARISI

Konuşmasının sonunda gençlere ‘aklınızı başkasına teslim etmeyin’ uyarısında bulunan Albayrak, FETÖ’ye atıf yaparak, “IQ’su 150, 160, 180. Sizi bilmem ama benden IQ’su çok yüksek olduğunu bildiğim profesör, benim 30 yıldır tanıdığım eski dönemde arkadaşlar, aklını bir tane adama teslim etmiş. ‘Buradan intihar et’, ‘buradan bunu yap, ülkene ihanet et’. ‘Bomba at.’ Aklımızı kimseye teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.

“ÜLKE OLARAK BAKTIĞIMIZDA DA İŞSİZLİĞİN ÇÖZÜMÜ DE GİRİŞİMCİLİK”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu da konuşmacı olarak yer aldığı programda şunları söyledi: “İşin özü hem bireyin, hem toplumun hem de ülkenin zenginleşmesi, ekonomik güç elde edebilmesinin tek yolu girişimcilikten geçiyor. Bunun başka yolu yok. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya; bunların kökünde girişimcilik var. Girişimci olmazsa zengin olamıyorsun. Aslında ülke olarak baktığımızda da işsizliğin çözümü de girişimcilik. Hangi işi yapacaksanız yapın yeni bir iş icat etmeye de gerek yok. Dünyanın değişimi şu şekilde eski iş yapma alışkanlığınızı değiştirmeniz lazım. Para kazanabilmenin yolu buradan geçiyor. Her şey hayalle başlıyor. Hayal etmekten korkmayın. En büyük özgürlük orada başlıyor. Kaybetmekten korkmayacaksınız. Girişimciliğin özünde kaybetmek vardır. Risk vardır. Benim kendi düsturum başarılı olmak istiyorsan, işin hilesi dürüstlüktür. Hile kazanmak için yapılır. Kazanmak istiyorsanız hayatınız boyunca dürüst olun. Sonunda siz kazanıyorsunuz.”