Bakan Berat Albayrak, Konya’nın Karapınar ilçesinde kurulması planlanan bin megawatt'lık güneş enerjisi santrali ve enerji projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak uçakla önce Konya’ya, daha sonra helikopterle Karapınar ilçesine gitti. Bakan Albayak bölgede yaptığı incelemelerin ardından toplantının yapılacağı salona geldi.

Türkiye’nin enerji arz güvenliği noktasında yerli ve yenilenebilir kaynaklarını Enerji Bakanlığı ile birlikte yaklaşık bir senedir çok yoğun ve strateji çerçevesi içerisinde değerlendirmek için önemli adımlar atmaya başladıklarını söyleyen Bakan Albayrak, ”Elektrik üretimi noktasında da Türkiye'nin kaynak çeşitliliğinde büyümesini destekleyecek yatırımların geliştirmesine ne kadar ihtiyacı olduğunu her zaman zikrediyoruz. Hem yerli hem de yenilenebilir kaynaklar noktasında güneş hepimizin gündemindeydi. Biz yerli ve milli bir enerjiden bahsediyoruz. Güneş konusunda Türkiye’miz hakikaten kapasitesi ve potansiyeli yüksek önemli ülkelerden bir tanesi. Bu çerçevede yöre halkı olarak sizin çok yakından müşahede ettiğiniz Karapınar'ımızın potansiyeli hepinizin malumuydu. Bu işi bir an önce Türkiye ekonomisi açısından hayata geçirmemiz lazım. Türkiye’nin buna ihtiyacı var” diye konuştu.

“600 binden fazla evin elektrik ihtiyacını karşılayacak”

Karapınar’ın yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) olarak önemli bir bölge olduğunun altını çizen Bakan Albayrak, resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte detaylı şartnamenin de hayata geçmesiyle Aralık ayında ihaleyi yapacaklarını belirterek, “Peki neyin ihalesini yapacağız. 1000 megavatlık dünyadaki fotovoltajik teknoloji noktasındaki en büyük tek güneş tarla alanındaki Karapınar YEKA’mızı anons ediyoruz arkadaşlar. Bu bölge politikaları açısından, bölgedeki güneş enerjisine dayalı yatırımlar ve yenilenebilir enerji stratejileri açısından çok önemlidir. Biz Konya Karapınar’daki sahip olduğumuz bu altyapıyı hayata geçirmek için önemli bir ilki hayata geçiriyoruz. Bu güneş enerjisi yaklaşık 2 bin hektarlık bir alanda gerçekleşecek. Ve bu yatırım bugünkü değer itibari ile 1 milyar doların üzerinde bir yatırım ihtiva ediyor. Bunun fabrika ve teknoloji ayağının olacağını düşünürsek en az 3 milyar dolardan fazla da böyle bir yatırımla karşı karşıya olacak Türkiye. Ve burada üretilecek elektrik, yaklaşık 1.7 milyar kilowatt saat olacak. 600 binden fazla evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek bir alandan, bir tesisten, bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu ihaleyle çok önemli bir şeyi hedefliyoruz. Bu ihalenin şartı gereği, ihale usulü elektrik alım noktasında fiyat eksiltme usulü açık bir ihale ile en uygun elektrik alım fiyatının verecek firma üzerinde olacak. Ancak, bizim için daha da önemlisi sadece fiyatın düşmesine dayalı yenilenebilir enerji maliyetleri düşmesine vesile olmayacak aynı zamanda fabrika kurma, yerli üretim ve teknolojinin de yerelleşmesi burada gelişmesi noktasındaki Arge şartı ile birlikte Türkiye’miz için bir ilk olacak” şeklinde konuştu.

“Bin kişiye istihdam sağlayacak”

Türkiye’nin büyüyen ve gelişen ekonomisini sadece iç piyasada değil, bölge ekonomileri açısından da bölgedeki önemli bir merkezi olduğunu aktaran Bakan Albayrak, “Bu anlam itibari ile bu ihale bizim için Türkiye için enerji piyasaları için çok önemli bir ihale olacak. İhaleyi kazanan firma asgari yılda 500 megawatt üretim kapasitesine haiz bir fabrika kurmak zorunda. Yani yılda 500 megawatta dayalı bir güneş santrali sadece buradaki 1000 megawattlık tesisin, tarlayı değil, takip eden süreçlerde Türkiye’deki iç piyasadan, bölge coğrafyasından gelecek talepleri karşılama noktasında da Türkiye ekonomisinin, Türkiye’nin ticaret hacminin geliştirilmesi ve büyütülmesi noktasında da önemli bir yatırım ortaya konulacak. 15 yıllık alım garanti süresi boyunca üretimin sürenin içinde olduğu yani ne kadar erken üretime geçerse o kadar alım garantisi gerçekleşeceği için hızlı üretime geçmenin de teşvik edileceği bir 15 yıl çerçeve modeli ile ortalama 18 ile 24 ay içerisinde yani 2018 yılında 2019 yılını bulmadan yerli üretime inşallah geçecek bir süreçten bahsediyoruz. Yerli katkı olayını 500 megawattlık kapasite çerçevesi içerisinde baktığımızda iki partide üreteceğinden hareketle 500, 500 ilk partide asgari yüzde 65 ikinci partide de asgari yüzde 75 yerlilik şartı öngörüyoruz. Bu çerçevede kurulumda asgari 700 sanayi fabrikanın işletilmesinde 350 daimi personel ARGE de asgari 100 ARGE mühendisi olmak üzere yerli tedarik zinciri ile birlikte asgari en az bin kişiye istidamdan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

Projeyle üç tane kritik amaç hedeflediklerinden bahseden Bakan Albayrak, “Birincisi bu rekabet ortamının oluşmasıyla özellikle yenilenebilir enerjideki maliyetlerimizi çok ciddi anlamda aşağıya çekeceğiz. Buna hepimiz şahit olacağız inşallah. İkincisi katma değerli teknolojilerin Türkiye’mizde her geçen gün artması, üretilmesi bununla ilgili teknolojilerin Türkiye’nin rekabetçi ortamında hayata geçmesi açısından da çok önemli. Üçüncüsü, sadece Türkiye’deki iç piyasa talebi özelinde değil, bölgedeki özellikle güneş yatırımları güneş enerjisi potanisyeli noktasındaki talep çerçevesi içerisinde bu stratejiyle Türkiye inşallah bölgedeki pazarlara da bu anlamda enerji ihraç eden, enerji paneli, güneş panali ihraç eden dolayısıyla ihracatını büyüten, cari açığını düşüren, ticaret hacmini genişleten bir ülkeye dönecek inşallah” şeklinde konuştu.

Albayrak, son olarak yatırımcı konusunda da Amerika, Avrupa ve Çin'de dünyanın önde gelen firmalarıyla görüşmeler yaptıklarını ve yatırım yapma konusunda da ciddi talepler olduğunu söyledi.

Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekilleri Halil Etyemez, Ziya Altunyalduz, Ömer Ünal ve Mehmet Babaoğlu da katıldı.

Selman Ayas - Ömer Sayın



