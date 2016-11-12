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Albert Bunjaku: Kosova’nın Türkiye gibi olması için...

Kosova Teknik Direktörü Albert Bunjaku, "Kosova’nın Türkiye gibi olması için çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

Albert Bunjaku: Kosovanın Türkiye gibi olması için...

12 Kasım 2016 23:00

Oyunu 3 bölüme ayırmak istediğini kaydeden Bunjaku, “3 bölüme ayrıldı oyun. 36 ve 90. dakikaya kadar kolektif olarak iyiydik, oyuncularım maksimumunu sahaya verdi. Biraz daha iyi oynayabilirdik. Bundan sonra artık önümüzdeki maçlara bakacağız. İlk devre iki 3 atağımız vardı, golü bulsak her şey değişebilirdi. İkinci devre Türkiye golle başladı, iki gol arka arkaya buldu. Gollerden önce ilk devre 3 net pozisyon vardı ama golü bulamadık. Penaltı pozisyonu da olabilirdi. Sonuçta Türkiye evinde oynadı. Zaten burada galip gelmek zordu belki. İlk yarı istediğim oyunu oynadı takımımın ikinci yarı istediğimiz oyunu sahaya veremedi” şeklinde konuştu.

Zamanla daha iyi takım olacaklarını belirten Bunjaku, rakibin iyi alan kapatıp iyi pas yaptığını kaydetti.

Fatih Terim’in kendilerini iyi mücadelelerinden dolayı tebrik ettiğini aktaran Bunjaku, “Rakibin Arda Turan gibi oyuncuları var. Nitekim iyi pas dağıttı ve sonunda goller geldi. Vedat Muriqi sahada istedikleri yapsaydı, farklı olabilirdi. Bu seyirci önünde Türkiye’nin galip gelmesi normal. Kosova’nın Türkiye gibi olması için çok çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.

Etiketler: Kosova Teknik Direktörü Albert Bunjaku, Türkiye


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