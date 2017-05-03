Diğer
Kategoriler

Aldatıldığını iddia eden kadının isyanı

Samsun'da eşinin kendisini aldattığını iddia eden 42 yaşındaki kadın, sokak ortasında çılgına dönerek kocasına isyan etti.

Aldatıldığını iddia eden kadının isyanı

03 Mayıs 2017 12:07

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocası Y.K.'nin (62) kendisini bir kadınla aldattığını iddia eden S.K., eşine sinirlenip çığlık atarak hakaretlerde bulunmaya başladı. Eşini sakinleştirmeye çalışan Y.K., tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı. Olay yerine gelen polis çifti bir dükkana alarak sakinleştirmeye çalıştı. Öfkeli kadının tepkisi olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kocasından şikayetçi olan kadın, polis tarafından ifadesi alınmak üzere eşiyle birlikte karakola götürüldü. 

Erdi Demür - Şahin Binici
 

Etiketler: aldatılma, İlkadım ilçesi, isyan, kadın, Samsun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!