Son yıllarda değişen ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar nedeniyle anne-babaların boşanarak başka biri ile evlenmesi veya evlenmeden birlikte yaşaması ve eşlerin birbirini aldatması gibi durumlarda artış olduğunun görüldüğünü belirten Uzman Psikolog Özge Genlik, eşiyle geçimsizlik yaşayan bir kadın veya erkeğin başkası ile flört etmesi çocukları olumsuz olarak etkilediğini kaydetti.

Uzman Psikolog Özge Genlik, “Evlilik; güven ve sevgi duygularının zemininde kök salan karşılıklı saygıyı barındıran bir kurumdur. Evlilik sürecinde sevgi ve güven zemininde zaman zaman çatlaklar oluşabilir bu çatlakların nasıl oluştuğuna dair iç gözlem yapmaktan kaçınan ve oluşan çatlakların kapanabilmesi için emek ve çaba göstermeyi red eden partnerler, evliliklerinde bulamadıkları oksijeni başka bir partner ile olan ilişkilerinde arama ihtiyacına yönelirler. Evlilik süreci devam ederken kadının ya da erkeğin bir başkası ile flört etmesi çocukların zihninde rol karmaşasına yol açar. Çocuklar, kendilerini güvensiz hisseder ve zihinlerinde belirsizlik oluşur. Çocukların tepkileri yaşlarına göre farklılık gösterir ancak genel olarak; kaygı-korku ve güvensizlik bu süreçte deneyimlenen duygulardır. Çocuğun güven zemininin zedelenmesi ise ileriki yaşlarda kuracağı ilişkilerini olumsuz yönde etkileceği gibi çocuk annesine ve babasına, yaşamında en çok kendini düşünmeksizin teslim ettiği iki kişiye, olan güven ve sevgi bağı zedelenir. Bunun sonucunda ise, çocuk çok fazla agresif dürtüler içeren eylemlerde bulunabilir ya da içine kapanıp kimse ile iletişim kurmamayı tercih edebilir. Anne ve babasının evliliğine oluşan geçimsizliğin kendisi nedeni ile kaynaklandığını düşünerek kendisini suçlama eğilimi gösterebilir. Anne ve baba ilgi odağınının büyük bir bölümünü flört ettiği kişiye ayırırsa, çocuk gelişimi ve büyümesi için yetersiz ebeveyn desteği alacaktır bu da özgüven problemlerine yol açabilmektedir” diye konuştu.

ALDATMA SONUCU BİTMİŞ EVLİLİKLER ÇOCUKLARI NASIL ETKİLER?

Her boşanmanın bir travma olduğunu ifade eden Uzman Psikolog Özge Genlik, “Travma sonrası oluşan ruhsal yaraların ne kadar sürede iyileşeceği kişinin kişilik yapısına göre değişkenlik gösterir. Boşanmanın nedeninin çocuk üzerinde oluşturacağı etkiler çocuğun yaşına göre farklılık arz eder. Örneğin, annesinin babasını ya da babasının annesini aldatmış olduğunu idrak edebilen ergenlik çağındaki bir birey karşı cinsine yönelik bilinç dışında savunma mekanizmaları geliştirebilir. Erkek ise kadınlara yönelik itici, zarar verici tutumlar sergileyerek uzun süreli ilişkilerden kaçınmacı bir tutum sergileyebilir. Kız çocuğu ise erkek gibi davranma eğiliminde olabilir ve aynı şekilde erkekler ile uzun süreli duygusal ilişki kurmaktan kaçınabilir.” şeklinde konuştu.