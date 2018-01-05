Aldığı biletle tarım kredisi borcunu kapattı

Akköy’de zeytin üreticiliği yaptığını belirten Hüseyin Evren, yılbaşı için 9 tam bilet bir tanede çeyrek bilet aldığını, çekilişlerde iki amorti ve bir çeyrek biletine ise 50 bin lira çıktığını belirtti.

Zeytin ağaçları için Tarım Kredi Kooperatifi ne gübre ve tarım ilaçları için borçlandığını belirten Evren, “Emekli maşımı takviye ederek zoraki borçlarımı kapatmaya çalışıyordum. Küçük üreticinin işi gün geçtikçe zorlaşmaya başladı. Girdilerden gübre, tarım ilaçları, mazot gibi kalemler sürekli zamlanırken maalesef üreticinin malı para etmiyor. Dolayısıyla üretici güç durumdadır. Yılbaşı çekimleri için 9 tam bilet ve bir bilette çeyrek aldım. Çekilişte iki amorti çıkarken birde çeyrek biletime 50 bin lira çıktı. Para ilaç gibi geldi. İlk işim tarım krediye olan borcumu kapattım. Kalan para ile de traktörün kışlık bakı ve tamiri için harcayacağım" diye konuştu.

Hüseyin Çetinkaya