Aldığı evin içinden rögar kapağı çıktı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi’nde oturan 48 yaşındaki Hülya Seven, 17 daireli sitenin alt katında bulunan evi, 10 yıl vadeli banka kredisiyle 7 yıl önce satın aldı. Seven'in yürüme engelli, KOAH hastası eşi Mesut Seven ve 2 çocuğuyla birlikte oturduğu evinden geçen kanalizasyon borusu patladı ve evi atık suyu doldu. Daha öncede defalarca bu durumla karşılana Seven, BUSKİ ekiplerini çağırdı. Gelen ekipler binada bulunan 17 dairenin atık suyunu taşıyan kanalizasyon borusunun taştığını tespit etti.

Evin içinde bulunan rögar kapağını kaldıran ekipler, taşan kanalizasyonu açmak için çalışma yürüttü. O sırada tüm evi atık suyu içinde kalan Seven, KOAH hastası olan eşini komşusuna götürerek ekiplere yardım etmeye çalıştı. Bina yönetimiyle konuşan Seven evin içinde bulunan rögar kapağının ve kanalizasyon borusunun kaldırılması için talepte bulundu. Buna rağmen bir sonuç alamayan Seven, çareyi yetkililerden yardım isteyerek aradı. Evi aldıktan 5 ay sonra içinde rögar kapağı olduğunu öğrenen Seven, “Yıllar önce ev hayaliyle burayı satın aldım, her ay kredisini ödüyorum. Geçen aylarda binanın giderleri tıkandığında yönetim geldi ve giderin evin içinde olduğunu söyledi. Fayansla kaplı alanı ustalar kırdıktan sonra evin içinde bir rögar kapağı olduğunu gördük. Bu durumu evi aldığım kişilerle görüştüğümde beton döküp kullanmaya devam etmemi söylediler, ben de yasal haklarımı aramak için mahkemeye başvurdum. Evi satın aldığım kişiler de yardımcı olmadı” dedi.

Taşmaların sayısının arttığını belirten Seven, “Taşmalar sürekli olmaya başladı. Bu geceki taşma en büyüğü, tüm evim pislik içinde kaldı. Evin eşyalarını bana belediye vermişti. Tüm eşyalar kirlendi. Evde yaşayacak durumda değiliz. Eşim rahatsız olmasına rağmen komşuya götürüp bıraktık onu. Mutfağım, çocuklarımın odası, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Kokudan insan içine çıkamıyoruz. Ben sağlıklı bir insandım son bir aydır ben de sağlığımı kaybettim” dedi.

Yusuf Ali Arslan