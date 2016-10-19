Hasan Bolat, geçen yıl bir tanıdığından takas yapıp üstüne para ödeyerek aldığı beyaz renkteki aracının bir süre sonra gittiği kaportacıda ön kısmının 1996 modelken, arka bölümünün kırmızı renkteki 2000 model bir araca ait olduğunu öğrenmesi üzerine inanamayıp soluğu Amasya Küçük Sanayi Sitesi'ndeki kaportacılarda aldı. Burada da aynı yanıtı alan 32 yaşındaki Bolat, "Bana aracın '2+1' olduğunu söylediler. Yani iki aracı birleştirerek tek otomobil haline getirmişler. Arkasının kırmızı, önünün beyaz olduğunu dile getirdiler. Bir an şoka girdim" dedi.

"Biz yandık, başka Hasanlar yanmasın"

Önü 96, arkası 2000 model dediği aracını satmayı düşünmeyen Bolat, "Biz yandık, başka Hasanlar yanmasın. Amacımız bu. Bu aracın bu şekilde olduğunu tüm Türkiye’ye duyurmam lazım. Çünkü bu bilgiyi paylaşmamak ahlaksızlık manasına geliyor" diye konuştu.

"Komple ortadan kesip araba ekleme olayı çok sıkıntılı"

Aracı inceleyip hayrete düşen kaportacı Samet Yılmaz da, ikinci el araç alacaklara seslenerek, "Araçlara iyice baktırıp alsınlar. Eski model olsun, yeni model olsun fark etmez. Araç büyük hasar görünce yeniden ekliyorlar. Kazalı olabilir, çamurluk değişebilir, arka havuzu değişebilir ama komple ortadan kesip araba ekleme olayı çok sıkıntılı" şeklinde konuştu.

Murat Çelik A.

AMASYA