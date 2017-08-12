Aldığı uyuşturucunun etkisiyle caddenin ortasına yığıldı

İstanbul Zeytinburnu’nda bonzai içen bir şahsın görüntüleri, uyuşturucu maddenin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Aldığı uyuşturucunun etkisi ile ayakta duramayan ve yere yığılan şahıs, uzun süre yattığı yerden kalkamadı. Şahsı gören çevredeki vatandaşlar başında toplandı. Yattığı sokaktan vatandaşların yardımı ile kaldırılarak kaldırıma oturtulan şahıs, uzun süre burada oturdu. Bir süre şahsı ayağa kaldırmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca olay yerinden ayrıldı.

Çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülenen şahıs ise , “Ne içtin?” soruna cevap dahi veremedi.



Mehmet Altunışık