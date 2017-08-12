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Aldığı uyuşturucunun etkisiyle caddenin ortasına yığıldı

Zeytinburnu’nda uyuşturucu madde alan bir şahıs kendinden geçerek caddenin ortasına yığıldı. Yerden kalkamayan şahsın görüntüsü uyuşturucunun etkilerini bir kez daha gözler önüne sererken, çevredeki vatandaşların çabaları da sonuçsuz kaldı.

Aldığı uyuşturucunun etkisiyle caddenin ortasına yığıldı

12 Ağustos 2017 10:18
Aldığı uyuşturucunun etkisiyle caddenin ortasına yığıldı - Tıkla İzle

İstanbul Zeytinburnu’nda bonzai içen bir şahsın görüntüleri, uyuşturucu maddenin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Aldığı uyuşturucunun etkisi ile ayakta duramayan ve yere yığılan şahıs, uzun süre yattığı yerden kalkamadı. Şahsı gören çevredeki vatandaşlar başında toplandı. Yattığı sokaktan vatandaşların yardımı ile kaldırılarak kaldırıma oturtulan şahıs, uzun süre burada oturdu. Bir süre şahsı ayağa kaldırmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca olay yerinden ayrıldı.
Çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülenen şahıs ise , “Ne içtin?” soruna cevap dahi veremedi.
 

Mehmet Altunışık


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