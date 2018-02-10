Aleksandar Trifunovic: 'Bu şekilde oynayarak deplasmanda kimseyi yenemeyiz'

Pınar Karşıyaka, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray Odeabank’a 98-82’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında Pınar Karşıyaka Başantrenörü Aleksandar Trifunovic ile oyunculardan Banic basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ı tebrik ederek sözlerine başlayan Aleksandar Trifunovic, “Hak ettiler. Biz bu şekilde oynayarak, bırakın Galatasaray’ı deplasmanda hiç kimseyi yenemeyiz. Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikası dışında oyunda doğru yaklaşım içinde değildik. Böyle olunca deplasmanda kazanmanız mümkün değil. Savunma ve hücumda etki edecek oyuncu yoktu” diye konuştu.

Banic ise çok kötü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.