Ales 2017 Sonbahar sonuçları ne zaman açıklanacak ?

2017 Ales Sonbahar dönemi sonuçları... Akademik kadrolara yerleşmek isteyen ve akademik kariyerlerini devam ettirmek isteyenlerin ihtiyaç duyduğu sınav sonuçlarının açıklanması hakkında merak edilenler bu haberimizde. ÖSYM tarafından 19 Kasım 2017 tarihinde yapılacak ALES ( Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. ALES sınavına girecek olan binlerce kişi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte bu durum ile ilgili ayrınıtılı bilgiler...

ALES SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonbahar Dönemi (ALES 2017) sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet sitesinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerliliği vardır. Başvurularınızda geçerlilik süresi içinde en yüksek ALES puanınızı kullanabilirsiniz.

SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 21 Aralık 2017 tarihinde açıklanacak.

SINAVDA BAŞARILI OLMAK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, % 50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir. Lisans derecesiyle doktora veya sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.”

Cem Radış