ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? |ÖSYM ALES soru ve cevapları

ALES soru ve cevapları için geri sayım başladı. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen ALES'te Sayısal-1 ve Sayısal-2 ile Sözel-1 ve Sözel-2 bölümlerinde adaylara 40'ar soru yöneltildi. Sonuçlar öncesinde bir tahmin yürütmeye çalışan adaylar soru cevapların yayınlanacağı tarihi araştırmaya başladı.

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ALES soruları ve cevapları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Yılda iki kez gerçekleştirilen ALES soru ve cevaplarının 1 hafta içinde yayınlanması bekleniyor. 7 Nisan Pazar günü saat 13.00’te biten sınavın sonuçları ÖSYM’nin takvimine göre 8 Haziran 2017’de açıklanacak.

9.45 KURALI KRİZ ÇIKARDI

İlk kez 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) uygulanan 09.45 kuralı nedeniyle yine bazı öğrenciler saat 09.45’te okula giriş yapamadıkları için sınavı kaçırdılar. Geç kalmış kabul edilen ve sınava alınmayan öğrencilerden bazıları itiraz etmeden okuldan ayrıldı ancak bazıları isyan etti. Birkaç dakikayla ALES'e geç kalan bir öğrenci, kapıyı açmayan polislere ‘Cinnet geçireceğim’ diye bağırdı.