Diğer
Kategoriler

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? |ÖSYM ALES soru ve cevapları

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, kariyerlerine akademik yönden devam etmek isteyen ve sınava katılım sağlayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. ALES sonuçları ile birlikte bazı bölümlere başvuru hakkını elde edecek olan adaylar, sonuçlarla ilgili detayları merak ediyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? |ÖSYM ALES soru ve cevapları

08 Mayıs 2017 14:49

ALES soru ve cevapları için geri sayım başladı. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen ALES'te Sayısal-1 ve Sayısal-2 ile Sözel-1 ve Sözel-2 bölümlerinde adaylara 40'ar soru yöneltildi. Sonuçlar öncesinde bir tahmin yürütmeye çalışan adaylar soru cevapların yayınlanacağı tarihi araştırmaya başladı. 

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ALES soruları ve cevapları her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Yılda iki kez gerçekleştirilen ALES soru ve cevaplarının 1 hafta içinde yayınlanması bekleniyor. 7 Nisan Pazar günü saat 13.00’te biten sınavın sonuçları ÖSYM’nin takvimine göre 8 Haziran 2017’de açıklanacak.

9.45 KURALI KRİZ ÇIKARDI

İlk kez 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) uygulanan 09.45 kuralı nedeniyle yine bazı öğrenciler saat 09.45’te okula giriş yapamadıkları için sınavı kaçırdılar. Geç kalmış kabul edilen ve sınava alınmayan öğrencilerden bazıları itiraz etmeden okuldan ayrıldı ancak bazıları isyan etti. Birkaç dakikayla ALES'e geç kalan bir öğrenci, kapıyı açmayan polislere ‘Cinnet geçireceğim’ diye bağırdı.

Etiketler: ales, ales soru ve cevapları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!