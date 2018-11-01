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Alev alan araç E-5 karayolunda trafiği kilitledi

Alev alan araç E-5 karayolunda trafiği kilitledi
Alev alan araç E-5 karayolunda trafiği kilitledi

Küçükçekmece'de E-5 karayolunda seyir halindeyken alev alan araç trafiği durma noktasına getirdi.

Olay, saat 11.40 sıralarında Küçükçekmece Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan bir polis memuruna ait 34 AN 3240 plakalı araç, belirlenemeyen sebeple alev aldı. Alev topuna dönen araçtan çıkan polis memuru itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. E-5 üzerinde meydana gelen yangın nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yanan aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.  

Emrah Kuş - Vedat Bayraktar
 

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