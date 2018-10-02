Alev alan elektronik sigara, yolcu uçağını yolundan etti

Edinilen bilgiye göre Pegasus Havayolları'nın Fransa başkenti Paris'e gitmek üzere İstanbul'dan havalanan PC1135 sefer sayılı tarifeli uçağının, seyir sırasında kargo bölümünden duman sinyali geldi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu güvenlik kuralları gereği yakın bölgedeki Zagrep'e zorunlu iniş yapma kararı aldı.

Elektronik sigara olduğu anlaşıldı

Uçağın Zagreb'e sorunsuz inişinin akabinde teknik bir sorunla karşılaşmayı bekleyen görevliler tahmin edilmesi zor bir durumla karşılaştı. Yapılan incelemede bir yolcunun uçak altına verdiği bagaj içerisindeki elektronik sigarasının alev aldığı ve sinyalin bu nedenle yandığı anlaşıldı.

"Bir misafirimizin çantasında bulunan elektronik sigara alev almıştır"

Konuya ilişkin havayolu şirketinden yapılan açıklamada, "Pegasus Hava Yolları'na ait PC1135 nolu Boeing 737-800 tipi AMP tescilli İstanbul Sabiha Gökçen - Paris Orly uçağımızda, uçuş sırasında bir misafirimizin çantasında bulunan elektronik sigara alev almıştır. Pilotlarımızın yolcu güvenliğini gözeterek aldıkları tedbir sonucu, söz konusu uçağımız Zagreb Havalimanı'na iniş yapmıştır. Uçakta bulunan bütün misafirlerimiz güvenli bir şekilde uçaktan indirilmiş olup, hiçbir misafirimizin herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. İlgili haberde konu edildiği gibi uçağımızın Zagreb'e iniş yapmasının motor arızasıyla kesinlikle ilgisi yoktur" denildi.

Ferhat Yasak

