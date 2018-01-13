Alev alan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde şehir merkezi istikametinde seyreden 06 KM 818 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun kenarında bulunan otomotiv şirketinin güvenlik kulübesine çarptı, ardından taklalar atarak yol üzerine devrildi. Bir anda alev alarak yanmaya başlayan aracın sürücüsü, bulunduğu yerde sıkıştı.

Büyük panik yaşayan kulübedeki güvenlik çalışanları, hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre sonra olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kontrol atına aldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz sürücünün yanarak can verdiği tespit edildi.

Polis ekipleri, aracın etrafını şeritle kapatarak, meraklı kalabalığı olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardı. Hurda yığınına dönen otomobilin parçaları bulvar üzerine saçıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içinden çıkarılan sürücünün cansız bedeni, morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun 2 şeridi araç trafiğine kapandı.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Caner Ünver - Musa Erdoğan