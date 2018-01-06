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Alev alan otomobildeki büyük panik kamerada!

Adıyaman’da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil paniğe neden oldu. Aracı hemen durdurup caddeye park eden şahısların yaşadığı panik ve korku kameralara yansıdı.

Alev alan otomobildeki büyük panik kamerada!

06 Ocak 2018 22:27
Alev alan otomobildeki büyük panik kamerada! - Tıkla İzle

 Olay, Adıyaman’ın Gölbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Demirkol isimli vatandaş 63 M 0287 plakalı otomobilini aracındaki arızasını gidermek için tamirciye bakıma götürdü. Tamirci benzin hortumunda sorun olduğunu söyleyerek aracına bakım yaptı. Hüseyin Demirkol, tamir sonrası iki arkadaşıyla birlikte otomobiliyle seyir halinde iken aracından önce dumanlar yükseldi ardından alevler. Paniğe kapılan şahıslar aracı cadde üzerine park edip müdahale etmek istediler. Olayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardıma koştu. Otomobilin motor kaputunu açmaya çalıştıkları esnada alevler daha da yükseldi. Patlama olabileceği ihtimaline karşı vatandaşlar araca yaklaşmaktan çekindi. Yangın tüpüyle söndürmeye çalışıp itfaiyeye haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Otomobilde büyük maddi hasarın meydana geldiği öğrenilirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahısların yaşadıkları korku dolu anlar ve çevrede yaşanan olay kameralara saniye saniye yansıdı.
 

Ahmet Arslantaş
 

Etiketler: alev alan otomobil, panik

 

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