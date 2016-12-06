Yangın, Kepez Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınını ziyarete gelen İsmail Kocaman, ziyaret sonrası 67 LF 904 plakalı otomobiline binip marşa basınca aniden yangın çıktı. Otomobilinde alevler arasında kalan sürücü kendisini güçlükle dışarı atabildi. İtfaiyeyi arayarak yardım isteyen sürücü, otomobilin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri araçtaki LPG tüpünü kapatarak önlem alırken, soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Vedat Kılıç

ZONGULDAK