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Alev alan otomobilden kendisini güçlükle dışarı attı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki aracının marşına basan sürücü, yanmaya başlayan otomobilinde alevler arasında kaldı. Kendisini güçlükle dışarı atan sürücü yangından yara almadan kurtuldu.


06 Aralık 2016 14:23

Yangın, Kepez Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir yakınını ziyarete gelen İsmail Kocaman, ziyaret sonrası 67 LF 904 plakalı otomobiline binip marşa basınca aniden yangın çıktı. Otomobilinde alevler arasında kalan sürücü kendisini güçlükle dışarı atabildi. İtfaiyeyi arayarak yardım isteyen sürücü, otomobilin yanmasını gözyaşları içerisinde izledi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri araçtaki LPG tüpünü kapatarak önlem alırken, soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri yangınla ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç
ZONGULDAK


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