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Alev alev yanan aracını böyle izledi

Tekirdağ’da seyir halindeki araç birden alevlenince, sürücü kendini can havliyle dışarı atıp, alev alev yanan aracını izledi.

Alev alev yanan aracını böyle izledi

09 Ağustos 2017 07:44

Olay Tekirdağ-Malkara yolu üzeri Süleymanpaşa çıkışının 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Malkara istikametinden gelen M.D. hakimiyetindeki 09 BT 753 plakalı panelvan minibüs bir anda alev aldı ve seyir halindeyken araçtan dumanların yükseldiğini gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Aracın sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı aracı sağa çekerek kendilerini dışarı atarken, Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki elektrik arızası nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangını söndürdü. Yangın söndürüldükten sonra araç kullanılamaz hale gelmişti.

İzlemekten başka bir şey yapamadı

Öte yandan yangını gören başka sürücü, yanan araca müdahale etmenin imkansız olduğunu görünce, cep telefonunu eline alıp olanları an be an görüntülüyor. Görüntülerde adeta alev topuna dönen panelvan araca, kimse müdahale edemeyince, sürücü M.D. kafasını iki elinin arasında alıp alev alev yanan aracını izlemekten başka bir şey yapamıyor. Yanan aracı görüntüleyen sürücü, görüntülerde itfaiye ekiplerini aradığını söyleyerek, aracı yanan üzüntülü sürücüyle birlikte bulunan arkadaşını araçtan uzak durmaları konusunda uyarıyor. 

Halil Dağ

İşte o araç


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