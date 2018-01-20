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Alev alev yanan gecekondu mahalleliyi sokağa döktü

Ankara’da bir gecekonduda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Ev sahibinin misafirlikte bulunduğu sırada çıkan yangında can kaybı yaşanmadı.

Alev alev yanan gecekondu mahalleliyi sokağa döktü

20 Ocak 2018 05:23

Edinilen bilgilere göre, Yukarı Öveçler Mahallesi 1285. Sokak üzerinde bulunan Mehmet B.’ye ait gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Alev alev yanan gecekondudan yükselen ateşi gören mahalleli, yangının diğer evlere de sıçraması ihtimaline karşı sokağa çıktı. Yangın esnasında ev halkının misafirlikte olması olası bir facianın önüne geçti.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için harekete geçen itfaiye erleri, alev alev yanan eve dört koldan müdahale etti. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu alevler, etraftaki diğer bina ve gecekondulara sirayet etmeden kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. 

Caner Ünver

Etiketler: ankara, gecekondu

 

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