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Alev Alev yanan otomobil belediye çalışanı söndürdü

Bayrampaşa TEM Otoyolu bağlantı yolunda seyreden bir otomobil aniden alev alarak yanmaya başladı. Su tankeri ile karşı şeritte ilerleyen belediye işçisi aracın yandığını görünce yolu keserek müdahale etti ve itfaiye gelmeden otomobili söndürdü.

Alev Alev yanan otomobil belediye çalışanı söndürdü

28 Mart 2018 09:27
Alev Alev yanan otomobil belediye çalışanı söndürdü - Tıkla İzle

Bayrampaşa TEM Otoyolu bağlantı yolunda meydana gelen yangında bir otomobil alev alev yandı. Murat Demirci isimli vatandaş otomobili ile otogar bağlantı yolunda ilerlerken birden araçtan dumanlar çıktı. Bunun üzerine otomobilini emniyet şeridine çeken sürücü Demirci aşağıya inerek yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı, fakat başarılı olamadı. Sürücünün söndürme çalışmaları sırasında otomobil kendiliğinden ilerlerken, kısa bir süre sonra bariyerlere çarparak durdu. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangında, otomobil alev topuna döndü.Belediye işçisi otomobili söndürdü.

Bu sırada karşı şeritte Esenler Belediyesine ait su tankeri ile seyreden Belediye işçisi Ramazan Yiğit, itfaiyenin olmadığını fark edince müdahale etmeye başladı. Ancak bu sırada diğer araçların yoldan geçmeye devam ettiği ve Ramazan Yiğit’e de zor anlar yaşattığı görüldü. Bunun üzerine yolu kesen Yiğit, patlamaların olduğu otomobile büyük bir cesaret ile müdahale ederek itfaiye ekipleri gelmeden alevleri söndürmeyi başardı.

Belediye çalışanının söndürme çalışmaları kamerada

Yoldaki araçlara zarar verme ihtimaline karşın yanan araca su tankeriyle müdahale eden belediye çalışan, aracı kısa sürede söndürdü. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin alevler içinde yanarak sürüklendiği ve ara ara patlamaların olduğu görülüyor.

“Yangın tüpüyle müdahale ettim ama alevler daha da arttı”

Olay anını anlatarak otomobilin birden tutuştuğunu belirten Murat Demirci, “Dumanlar çıkmaya başlayınca arabayı emniyet şeridine çektim. Arabadan indim yangın tüpü ile müdahale ettim. Ama alevler daha da arttı. Sonra araba sürüklenmeye başladı. Bende nasıl oldu anlayamadım” diye konuştu.

“Yardım ettiğim için çok mutluyum”

Yangına müdahale edişini anlatan kahraman belediye çalışanı Ramazan Yiğit, “Otomobilin yandığını görünce müdahale etmek istedim. Hemen söndürdüm. Yardım ettiğim için çok mutlu oldum” dedi.  

Mehmet Altunışık
 

 

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