Olay akşam saatlerinde Bartın'da meydana geldi. Hasta ziyareti için Bartın Devlet Hastanesi'ne gelen Hasan Uzun, 06 MEZ 76 plakalı otomobilini hastane önüne park etti. Uzun'un hastaneye girişiyle otomobili henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ön kısımdan alev aldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan otomobili kısa bir süre içerisinde söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında otomobilde kimsenin olmaması sevindirirken, yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin vereceği rapor doğrultusunda netleşecek.