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Alev alev yandı!

Bartın'da hastane önüne park edilen otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa bir süre içerisinde söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alev alev yandı!

27 Ekim 2016 07:53
Alev alev yandı! - Tıkla İzle

Olay akşam saatlerinde Bartın'da meydana geldi. Hasta ziyareti için Bartın Devlet Hastanesi'ne gelen Hasan Uzun, 06 MEZ 76 plakalı otomobilini hastane önüne park etti. Uzun'un hastaneye girişiyle otomobili henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ön kısımdan alev aldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan otomobili kısa bir süre içerisinde söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın esnasında otomobilde kimsenin olmaması sevindirirken, yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin vereceği rapor doğrultusunda netleşecek. 


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