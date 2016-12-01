Edinilen bilgiye göre, Uğur Tavlı (31) idaresindeki 07 AAC 79 plakalı bir otomobil, Kurtuluş Mahallesi 283 Sokak üzerinde seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Motor kısmından alevleri gören sürücü, hemen otomobili durdurarak aşağıya indi. Otomobilin durduğu esnada dumanları gören esnaflar, yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.

Yangını gören koştu

Canını neredeyse hiçe sayan esnaflar, yoğun bir çaba harcadı. Olay daha sonra itfaiye ekiplerine bildirildi. Esnaf tarafından söndürülen yangın, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarıyla son buldu. Yangının, motor kısmında bulunan elektrik aksamından dolayı çıktığını ifade edilirken, otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Nimet Ergün



