Alev topuna dönen aracı için çırpındı, hiç bir sürücü yardım etmedi

Olay, İzmir-Çanakkale kara yolu Petkim Kavşağında öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil S. yönetimindeki 34 GN 2774 plakalı kamyonet, İzmir yönünden Aliağa istikametine seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.

Yangın tüpü bitti, yardım istedi; ama kimse oralı olmadı

Dumanları ve alevleri gören sürücü, hemen aracı durdurup kendini dışarıya attı. Araçta bulunan yangına yangın tüpüyle müdahale eden sürücü, tüpünde bitmesiyle çaresiz kaldı.

Ardından sürücü, yoldan geçen araçlar sürücülerden yangına müdahale etmesi için yardım istedi. Sürücülerden yangın tüpü isteyen Cemil S.'ye kimse yardım etmedi. Önceden de itfaiyeye haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, alev topuna dönen kamyonete müdahale etti.



Yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Araç, ardından da çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.