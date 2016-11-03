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Alev topuna dönen otomobildeki LPG tüpü patladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aniden dumanlar yükselen otomobil, sürücüsünün gözleri önünde alev alev yandı. Yanan otomobildeki LPG tüpünün patlama anı saniye saniye kaydedildi.


03 Kasım 2016 18:05

Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesi girişinde, Ahmet Aktaş idaresindeki 67 LR 928 plakalı otomobiliyle önündeki hafriyat kamyonunu beklediği sırada birden dumanlar yükselmeye başladı. Kaputu açıp akü başlıklarını sökmek için hamle yapmak isteyen sürücü Aktaş, otomobilin alev alması ile birlikte hızla kaçmaya başladı. Saniyeler içerisinde alev topuna dönen otomobilin LPG tüpünün patlama anları cep telefonu tarafından kaydedildi. Hafriyat kamyonunun arkasında beklediği sırada otomobilinden dumanlar yükseldiğini, akü başlıklarını çıkarmak için hamle yapmak istediğini ancak başaramadığını dile getiren araç sürücüsü Ahmet Aktaş, otomobilde kendisinden başka kimsenin olmadığını söyledi.

Ormanlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Cep telefonu ile bir taraftan görüntü çekip, bir taraftan da sürücüden bilgi almaya çalışan vatandaş, bir taraftan da araca yaklaşmaya çalışan vatandaşları uyardı.

Otomobildeki yangın sırasında Ormanlı-Ereğli arasındaki karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı.
Yangınla ilgili olarak jandarma ve itfaiye ekipleri rapor tuttular. 

Vedat Kılıç
 

Etiketler: alev topu


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