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Alev topuna dönen otomobilden hafif yanıklarla kurtuldular

Adana'da hareket halindeyken birden alev alan otomobilde bulunan sürücü ve yolcu hafif yanıklarla kurtulurken, otomobil demir yığınına döndü.


07 Kasım 2016 09:17

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan Murat Elmasten (21), Yakapınar Mahallesi'ndeki bir yakınlarının taziyesine gitmek istedi. Akrabalarından emanet aldığı 20 ATC 50 plakalı otomobili ehliyeti olmadığı için kullanamayan Elmasten, komşuları Murat Ağar'a (62) birlikte gidip gelmeyi teklif etti. Murat Ağar ile Elmasten, taziye ziyareti için Yakapınar'a gitti.

Dönüşte D-400 Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan araca otogaz alan Ağar, hareket etti. Kısa süre sonra, Elmasten aracın içinde gaz kokusu olduğunu fark ederek Ağar'ı uyardı. Murat Ağar, otomobili kontrol etmek için Sarıçam ilçesi Kürkçüler Kavşağı'nda yolun sağında durdu. Murat Ağar ile Elmastan, otomobilden inmeye çalışırken, araç alev aldı. Alevlerin arasında kalan Ağar ile Elmasten'in vücutlarında yanıklar oluştu.
Yanmaya başlayan otomobil, kısa sürede alev topuna döndü. Aracın yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polisi arayarak ihbarda bulundu. Alev topuna dönen otomobilin otogaz deposu patladı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Yaralılar Murat Ağar ile Murat Elmasten, tedavi için Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilin yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hastanede tedavileri tamamlanarak taburcu edilen Murat Ağar, "Araca otogaz aldık, hareket ettik, Murat, 'içeride gaz kokusu var, durup kontrol edelim' dedi. Ben de sağa çektim kontrol etmek için araçtan iniyorduk, alev aldı. Yani gaz alıp hareket ettikten 200 metre sonra bu hale geldik. Murat durumu fark etmeseydi ikimiz de içinde ölürdük" dedi. 

Fatih Keçe
ADANA 


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