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Alev topuna dönen otomobilden son anda canını kurtardı

Ankara’da seyir halindeki otomobilin yandığını fark eden taksi şoförü, son anda kendisini dışarı atarak canını kurtardı.

Alev topuna dönen otomobilden son anda canını kurtardı

06 Mayıs 2017 08:38
Alev topuna dönen otomobilden son anda canını kurtardı - Tıkla İzle

Olay, saat 01.30 sıralarında Keçiören’de meydana geldi. Edinilen bililere göre; Aşağı Eğlence Mahallesi Meşeli Sokak üzerinden Mühendisler Sokak istikametinde ilerleyen 06 T 3023 plakalı ticari otomobilin konsol kısmında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, kısa sürede otomobilin içini kapladı. Alevleri son anda fark eden sürücü, kendini araçtan dışarı attı. Alevlerin LPG tankının bulunduğu bagaj kısmına sıçramasıyla birlikte otomobil büyük bir gürültüyle patladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede toplanan meraklı kalabalığı araçtan uzak durmaları konusunda uyardı. Hızla alevlere müdahalede bulunan itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri, yaralananların olma ihtimaline karşı olay yerinde hazır bekletildi. İtfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin sahibi Necati Baddal, yangının elektrik aksamından çıktığını belirterek, “Teypten çıkmış yangın. Şoför yangını fark edince kendini arabadan dışarı atmış. LPG’den kaynaklanmamış yangın, elektrik aksamından dolayı çıkmış. Daha sonra komple arabayı sarınca LPG tankına gelmiş alevler. İçinde yolcu yoktu. Yaralanan olmadı, sadece maddi hasar meydana geldi. O da önemli değil, cana geleceğine mala gelsin” şeklinde konuştu.
Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.  ,

Caner Ünver - Musa Erdoğan

Etiketler: ankara, araç yangını


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