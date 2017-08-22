Alevi Bektaşi soydaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua

Türkmen Alevi Bektaşi Derneği’nin ’Hoca Ahmet Yesevi’den Balkanlara Gönül Erleri Projesi’nin 6. etkinliğinin ilk bölümü, Bulgaristan Razgad Midrova Cemevi’nde Mesim Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 6 yıldır düzenlenen etkinlikte; Ahmet Yesevi’den Balkanlara Gönül Erleri Projesi ile; Bulgaristan Deli Orman bölgesinde bulunan Alevi Bektaşi Türklerle kaynaşma, Türkiye’ye olan hasretlerini giderme, kültürel ilişkileri geliştirme amaçlanıyor.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetişen ve Balkanlara gelip buradaki insanlara kardeşliği dostluğu medeniyeti birlik ve beraberliği insan sevgisini en ücra yerlere kadar götürmek gayesi güdenlerin hatıralarını canladırmak istiyoruz. Otman Baba, Demir Baba, Sarı Saltuk ve pek çok gönül erenlerinin buradaki yüz yıllar önce verdiği mücadeleleri gördük. Bugün Bulgaristan’daki soydaşlarımızın da aynı kültürü ve duygu düşüncelerini görünce çok duygulandık. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlü bir devlet olması için dua ettiklerini gördük. Bize söylenen cümlelerde ’Türkiye her zaman büyük bir devlet olsun, daha da büyüsün ki Orta Asya ve Balkanlara bize sahip çıksın’ cümlelerini duyunca çok duygulandık. Son 15 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Balkanlardaki ve Orta Asya’da yaşayan Türk soydaşlarımıza verilen destek göz önündedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza Balkanlara yaşayan kardeşlerimiz ve soydaşlarımız her zaman duacı, bizler de gönül elçisi olarak buralara gelerek bu sıcak samimiyeti bu sıcak duyguları burada yaşmaktan çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Burada bir Bektaşi babasının Türkiye Cumhriyeti Devleti Cumhurbaşkanı’na ettiği dualara şahit olduklarını vurgulayan Özdemir, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin buradaki soydaşlarımıza gerek TİKA aracılığıyla, gerek Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla, gerek Kültür Bakanlığı aracılığıyla verdiği destekleri görüp yaşamaktayız. Burada bu hafta içerisinde 4 büyük şehrimizde dolu dolu gerçekleştireceğiz. Buradaki bütün canların Türkiye Cumhuriyet Devletinin bütün yurttaşlarına selamlarını iletiyoruz” diye konuştu.