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Alevi köylerine DEAŞ saldırısı uyarısı

Adana İl Jandarma Komutanlığı, çoğunlukla Alevi vatandaşların yaşadığı köylerin muhtar ve kanaat önderlerine, terör örgütü DEAŞ'in Alevi ve Nusayri inancındaki vatandaşlara yönelik terör saldırısında bulunabileceği istihbaratı nedeniyle halkın uyarılması için yazı gönderdi.

Alevi köylerine DEAŞ saldırısı uyarısı

15 Aralık 2016 11:32

Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Adana Şube Başkanı Şükrü Şahin ise, “Suriye'deki olayların Türkiye'de yaşanmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Adana İl Jandarma Komutanlığı'nın 4 Kasım 2016 tarihli istihbarat raporuna dayandırdığı ve Yumurtalık ilçesindeki, Ayvalık, Deveciuşağı, Hamzalı, Kaldırım, Kızıldam, Narlıören, Asmalı, Demirtaş, Gölovası, Kesmeburun, Kuzupınarı, Sugözü mahallesi muhtarları ile kanaat önderlerine gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı: “DEAŞ terör örgütünün Adana ilindeki Alevi ve Nusayri inancındaki vatandaşlara yönelik terör saldırısında bulunabileceği, buna yönelik istihbarat toplama ve keşif faaliyetlerinde bulundukları, mahallelerde ve yerleşim yerlerinde eleman temini ve örgüte maddi kaynak sağlama çalışmasında bulundukları istihbaratı alındığından, muhtarların ve kanaat önderlerinin halkı uyararak şüpheli ve yabancı şahıslara karşı dikkatli olmaları şüpheli durumlarda 156 Jandarma İhbar Hattı'na bilgi vermeleri hususu, muhtarlara ve kanaat önderlerine müştereken tebliğ edilmiştir.”

Kaldırım Mahalle Muhtarı Tahsin Kıpçak ise istihbarata ilişkin duyumlar aldıklarını ancak mahallede böyle bir riskle karşılaşmadıklarını söyledi.

Şahin: "Aleviler hedef haline getirilmek isteniyor"
Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Adana Şube Başkanı ve Adana Alevi Platformu Dönem Sözcüsü Şükrü Şahin ise kendilerine resmi bir açıklama yapılmadığını belirterek, uyarılan köylere gidip yerinde inceleme yapacaklarını söyledi. Türkiye'nin diken üzerinde durduğunu ve Aleviler'in hedef haline getirilmeye çalışıldığını öne süren Şahin, şunları söyledi: “Adana'daki Alevi köy sayısı sınırlı ve Adana Alev Platformu olarak bizim bile doğru dürüst haberimiz yok. Türkiye mezhep savaşına giden bir ülke haline getirilmeye çalışılıyor. Aleviler olarak buna karşıyız. Mezhep savaşına izin vermeyeceğiz. Bizim halklarımız arasında inanışlar arasında bir sorun yok. Bu açıklamaları hoş bulmuyoruz. Böylesi yazıların yazılmasını da. Mezhep savaşını körüklemeye çalışanlara karşı mücadele edeceğiz. Söylemlerle ilgili devletten net tavırlar bekliyoruz. Kardeşlik vurgusunun öne çıkarılmasını istiyoruz. Suriye'deki yaşananlarda da mezhep savaşı deniyor ama orada mezhep savaşı yok. Körüklemeye çalışıyorlar. Orada yaşananların Türkiye'de yaşanmasına izin vermeyeceğiz.”

Nuri Pir 

Etiketler: Alevi köyleri, DEAŞ saldırısı uyarısı


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