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Alevler geceyi gündüze çevirdi! Yerleşim yerlerine metreler kaldı

Alevler geceyi gündüze çevirdi! Yerleşim yerlerine metreler kaldı
Alevler geceyi gündüze çevirdi! Yerleşim yerlerine metreler kaldı

Bodrum'da gece başlayan yangın geceyi gündüze çevirdi. 10 metreye kadar ulaşan alevler yerleşim yerlerine metrelerce yaklaştı. Yaklaşık 2 saat süren yangın sonucunda 30 hektarlık alan küle döndü.

İslamhaneleri Mahallesi Mandıra Tepesi mevkiinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın rüzgarın şiddeti ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 10 metreyi aşan alevler geceyi gündüze çevirdi. Yerleşim yerlerine ve tatil sitelerine yaklaşık 20 metre kadar yaklaşan alevler güçlükle kontrol altına alındı. Rüzgarın ters esmesiyle birlikte 30 hektarlık alan küle oldu. Yangın mandıra tepesini komple kaplarken rüzgar nedeniyle İtfaiye ekipleri güçlükle alevlere müdahale etti. Orman Şefliğine ait arazözler ile çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alındı.  

Tuba Ayhan

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