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Alevlerin arasında kalan kadının cesedi bulunamadı

Kastamonu’da çıkan yangında hayatını kaybeden kayıp kadının enkazın altında kalan cesedine ulaşılamadı. Cesede ulaşamayan ekipler, arama çalışmalarını sonlandırdı.

Alevlerin arasında kalan kadının cesedi bulunamadı

29 Nisan 2017 16:38
Alevlerin arasında kalan kadının cesedi bulunamadı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Güneşler Köyünde 72 yaşındaki Salih Açıkgöz’e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gece geç saatlerde çıkan yangına uykuda yakalanan Salih Açıkgöz ile eşi 58 yaşındaki Meryem Açıkgöz, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alabildi. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken ev sakinleri Salih Açıkgöz ile Meryem Açıkgöz’ün enkazın altında kalan cesetlerine ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, bir süre sonra Salih Açıkgöz’ün cenazesine ulaşarak Çatalzeytin İlçe Hastanesinin morguna kaldırdı. Yangında evde olduğu tahmin edilen Meryem Açıkgöz’ün arama çalışmaları ise devam ettirildi. Tüm arama çalışmalarına rağmen Meryem Açıkgöz’ün cenazesine ulaşılamazken sadece diş protezi, bilezikleri gibi kişisel kullandığı eşyalarına ulaşılabildi. Meryem Açıkgöz’ün, evin altında bulunan odunluğun üzerine düştüğü ve vücudunun tamamen yandığı tahmin ediliyor. 

Kastamonu AFAD ve Jandarma ekipleri, Meryem Açıkgöz’ü arama çalışmalarını sonlandırırken enkazın kaldırılması için Çatalzeytin İlçe Özel İdare ekiplerinden iş makinesi istedi. Köye gelen iş makineleri, enkazı kaldırmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  


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