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Alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kastamonu’da yaşlı adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Alevlerin arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

07 Mayıs 2017 16:03

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İhsanlı köyünde 70 yaşındaki Tahir Başçı’ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangına uykuda yakalanan Tahir Başçı, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alabildi. Yangında hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince enkazın altından çıkartılarak otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Vedat Yunus İkizoğlu - İlhan Yazan


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