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Alevlerin içine düşen itfaiye eri konuştu

Bursa'da bir lastikçi dükkanında çıkan yangına müdahale ederken çatıdan düşen itfaiye eri Mustafa Doğan, can kurtarmak için kendi canlarını feda etmeye hazır olduklarını söyledi.

Alevlerin içine düşen itfaiye eri konuştu

19 Ekim 2016 13:26

Dün Uluyol'da bir oto lastikçisi dükkanında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin çevredeki ev ve dükkanlara sıçrama ihtimaline karşı bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Canla başla alevleri söndürmeye çalışan itfaiye erlerinden Mustafa Doğan ise, yan binadan alevlerin arasına inerek yangına müdahale etmek istedi. Yandaki binanın balkonundan aşağı halat ile sarkıtılan Doğan, tutunduğu mermer kırılınca 6 metre yükseklikten alevlerin arasına düştü. Olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğan, bugün taburcu oldu.

Herkesin gözleri önünde 6 metre yükseklikten düşen Mustafa Doğan, kazayı ayak topuklarındaki çatlaklarla atlattı. Uzun süre istirahat edecek olan Doğan, yaşadığı anları ise İHA mikrofonuna anlattı. Doğan, “İhbar geldikten sonra yola çıktık. Trafiğin yoğun olduğu zamana denk geldiğimiz için ulaşmamız biraz güç oldu. Ama yaptığımız müdahale ile alevleri kontrol altına aldık. Daha sonra çatıdan müdahale esnasında yanan yerin bulunduğu alana inmeye karar verdik. Tutunduğum balkonun kenarındaki mermer koptu. Düşerken diğer elimi bırakmadım. Çünkü o kısa anda dik düşmeyle daha az hasar göreceğimi düşündüm. Yan düşseydim boynum, omurgam, belim gibi birçok yerim zedelenebilirdi. Şükür kısa çatlaklarla bu kazayı da atlattık” dedi.
Yaptığı meslekten memnun olduğunu belirten Mustafa Doğan, başkalarının hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını feda edebileceklerini söyleyerek, “Yaptığımız meslekte senede 2-3 sefer böyle tehlikeli kazalar atlatıyoruz. Ama hiçbir zaman bu meslekten kopmayı düşünmedim. Bizim derdimiz evimize helal lokma götürebilmek” diye konuştu.

Görüntüleri akşam televizyonda tekrar tekrar izlediğini belirten Mustafa Doğan, “Yaşadığım o anı tekrar izlemek çok farklı duygular hissettirdi. Gece rüyamda defalarca düştüğümü gördüm. Ama psikolojik olarak da bu tarz olaylara hazırız” şeklinde konuştu. 

Abdullah Çibir

Etiketler: bursa, itfaiye eri, yangın


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