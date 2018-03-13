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Alex De Souza İstanbul’da

Fenerbahçe’nin efsanevi oyuncularından Brezilyalı eski futbolcu Alex De Souza, kitabının imza töreni için İstanbul’a geldi. Alex'in hafta sonu Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de tribünden takip edeceği öğrenildi.

Alex De Souza İstanbulda

13 Mart 2018 23:56
Alex De Souza İstanbul’da - Tıkla İzle

Fenerbahçe’nin unutulmaz oyuncularından Brezilyalı eski futbolcu Alex De Souza, yazdığı kitabının imza törenine katılmak üzere gece saat 23.00 sıralarında İstanbul’a geldi. Türk Hava Yolları’nın Sao Paulo’dan kalkan tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı’na gelen eski yıldız futbolcu, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı.

Fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler 

Fenerbahçenin efsanevi futbolcularından biri olan Alex De Souza’yı Dış Hatlar Terminalinde kendisini bekleyen hayranları karşıladı. Çok sayıda taraftar ve havalimanı çalışanı Alex De Souza ile fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Yıldız isim de hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.

Derbi maçını tribünden izleyecek 

Alex De Souza daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı. Brezilyalı eski futbolcu, 14 Mart Çarşamba günü bir AVM’de düzenlenecek törene karılarak kitabını hayranları için imzalayacak. Alex De Souza, cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçını da tribünden izleyecek.  

Ferhat Yasak
 

Etiketler: alex de souza

 

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