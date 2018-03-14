Alex, cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak derbide avantajın Fenerbahçe’de olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz akşam İstanbul’a gelen Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, Live + TV ve Bipspor'a açıklamalarda bulundu. İstanbul’a gelme amacının tatil ve cumartesi günkü Galatasaray derbisi olduğunu belirten Alex, “Türkiye bana da iyi geldi. Türkiye’deki arkadaşlarımı da gördüm. Gelme amacım çok özlediğimden ve Galatasaray derbisi var. Anlamı ve önemi var bu derbinin benim için. Uzun süredir planlarımdaydı. Kardeşimle geldim. Hem derbiyi izleyelim hem de gezelim istedik. İmza gününü de yapalım dedik. Yani hepsi birlikte” diye konuştu.

“Galatasaraylılar geçmişin ağırlığını hisseder”

Cumartesi günü oynanacak derbiyi değerlendiren Alex, “Oyuncular gelse de farklı isimler olsa da tarih vardır, yaşanmışlık vardır. Tarih anlatılır. Galatasaraylılar geçmiş dönemden gelmiş skorların ağırlığını hisseder. Kulaklarının arkasında birileri hep ‘Kadıköy’e gidiyoruz’ der. Yaşananlar soyunma odasında hatırlanır, nesilden nesile anlatılır. Galatasaraylı oyuncular ‘Bu sefer son olacak. Yenmemiz lazım’ diyerek hazırlıyor. Fenerbahçe’nin ise bu seri sürecek şeklinde düşünceleri var. İki taraf da soyunma odasında bu motivasyonla olur” şeklinde konuştu.

“Fenerbahçe daha avantajlı”

Brezilya’da iki takımı da çok takip edemediğini belirterek, “Güncel durumlara bakamıyorum. Tahmin yanlış olur. İki teknik adam da tansiyonu hesaplayacak iki insan. Umarım herkes futbola doyar. Kaliteli ayaklar var, herkes zevk alır. Bu maçta çok fazla duygu oluyor. Duygu bize derbiyi anlatır. İki tarafın da eşit avantajı şudur; iki hoca da camialarını iyi tanıyor. Üzerlerindeki baskıyı hisseden insanlar. İki hocanın da avantajı bu. Ama elbette Fenerbahçe daha avantajlı. Tarihsel süreç ve saha avantajı onlardan yana” açıklamasını yaptı.

“Saha içine etki ederim, dışına değil”

Alex, derbiyi statta izleyeceğini ifade ederek, “6 sene önce ayrıldım. Artık Brezilya’da yaşıyorum. Benim derbi ya da maçın sonucuna, seçim sonucuna etki edeceğimi düşünmüyorum. Amacım gezmek eğlenmek. Skora, seçime etki edebilmek aklımdan geçmez. Oynarken de buna etki edebileceğimi, düşünmedim. Fenerbahçe benim bir parçam. İnsanlar bunu etkileyeceğimi düşünmesin. Bu etki gücü bende yok. Saha içine etki ederim, saha dışına değil” dedi.

“Tezahüratta adımı duyunca duygulanıyorum”

Brezilyalı yıldız, kendisi ile ilgili tezahüratları duyduğunda duygulandığını söyleyerek, “Bütün çektiklerimi hissettiren sahneler onlar. Oynarken o kadar çok işinize odaklanıyorsunuz ki Futbolu bırakınca anlıyorsunuz gerçekleri. Çektiklerimizin değerini gösteriyor o tezahüratlar. Hayal ettiklerimizin karşılığı oluyor. 41 yaşındayım ve bu tezahüratlar beni artık daha çok duygulandırıyor” ifadelerini kullandı.

“Teknik direktör olarak sahalara döneceğim”

Futbola dönüş planları olduğunu dile getiren Alex, “Ama hangi pozisyon olacağının kararını vermedim. Saha içi mi dışı mı bilmiyorum. Ama şu anda saha içi gibi görünüyor. Futbolcuları seviyorum. Yenilikleri ve gelişimi takip ediyorum. Somut gelişmeleri de önümüzdeki günlerde paylaşacağım” diye konuştu.

“Lokal başarı tatmin etmemeli”

Ligde kazanmanın takımı tatmin etmemesi gerektiğini vurgulayan Alex, “Bunları başarınca işinizi yapmış sayılıyorsunuz. Bu kültürel bir durum. Ben oynarken Avrupa’ya yönelik bir proje görmedim, ne Fenerbahçe’de ne de rakiplerde. Üç takım da Avrupa’da başarılı olabilecek takımlar. Lokal başarılar tatmin etmemeli. Milli takım için daha uzun vadeli projeler gerekli. 9 senelik buradaki kariyerimde anlayamadığım şeyler gençlerin neden oynamadığı. Bazı örnekler vardı. Semih vardı sonra Recep Niyaz vardı. Şans bulabilirler. Ama kültürel etkenler çok etkili oluyor. Cesaret gerekiyor, arkalarında duracak sabır gerekiyor. Cesaret ve sabır yoksa bu tür oyuncular oynama şansı bulamaz. Can Arat da bir örnekti. Israr edilmeli” şeklinde konuştu.

“Cengiz Ünder, Fenerbahçe’de oynayamazdı”

Alex, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cengiz Fenerbahçe’de oynayabilir miydi? Ben size söyleyeyim, futbol kültürü olarak oynayamazdı. Kalitesi olmasa zaten Roma’ya gidemezdi. Ben ayrıldığımda Salih yeni şans buluyordu. Roma’ya gitti ve döndü. 5-6 senelik periyotta düzenli olarak oynamasını ne etkiledi? Kaliteli bir oyuncuydu. Neden olmadığını araştırıp derinlere inmek gerekiyor. 14-15 yaşında yetenekli bir oyuncu vardı Muhammet Demirci. Şimdi nerede diye sorunca bilmiyoruz, birbirimize bakıyoruz.”

“Türkiye sayfam açık”

Türkiye’nin evi gibi olduğunu belirten Alex, “Türkiye sayfam açık. Burası benim evim gibi. Evimde gibi hissediyorum. Yaşamak anlamında da teknik direktör anlamında da burada yaşayabilirim. Teknik direktörken aynı şehrin başka bir takımını çalıştırır mıyım? Bunu yapmayacağımı futbolcuyken söyledim. Hiçbir şekilde pişmanlık duymadım. Kariyerimin ve yaşantımın olduğu yere, özellikle çok takımı olan şehirlerde kulüp değiştirme gibi düşüncem olmadı. Teknik direktörlük kariyerim olursa farklı bir kariyer olacak. Çok fazla ileriye dönük düşünen bir insan olmadığım için şu anda net bir şey söyleyemem ama tahminimce aynı duruşumu sürdürürüm. Bir yerde bir yaşanmışlık varsa onlar sizin için kutsaldır” açıklamasını yaptı.

“Giuliano testlerden geçti”

Fenerbahçe’de kendi pozisyonunda oynayan Giuliano ile ilgili konuşan Alex, “Giuliano ve Talisca karşılaştırmamalı. Giuliano kenarda oynayıp içeri girer. Tarz olarak farklılar. Talisca daha serbest. Aynı mevki gözükseler de farklılar. Karşılaştırma yapılmamalı. Brezilya’nın hocası Tite ikisini de tanıyor. Giuliano’yu çağırdı. Giuliano testlerden geçti sıra Talisca’da. Dünya Kupası’na kadar herkesi görecek” değerlendirmesini yaptı.

“Seçimle ilgili gelmedim”

İstanbul’a sarı-lacivertli camiadaki başkanlık yarışı ile ilgili gelmediğini açıklayan Alex, “Seçimle ilgili olarak gelmedim. Fenerbahçe gibi bir kulübün aslında bu tür gereksiz diye adlandırdığım mevzularla uğraşmaması gerekiyor. Ben Brezilyalı biriyim ve bir oyum bile yok. Bir taraf olsam düşüncemi zaten söylemekten çekinmem. Bu seçimde oyum bile yok, yurt dışında yaşayan biriyim. Fenerbahçe’nin çok daha birleştirici etkenlere odaklanması gerekiyor, ayrıştırıcı etkenlere değil. Dolayısıyla bunlar her duyduğumda beni güldüren şeyler. Umarım iki taraf da birleştirici etkenlerle camiayı toparlar” dedi.

“Ayrılış sürecinin neden böyle olduğunu bilmek isterdim”

Brezilyalı yıldız, kariyerinde keşkeleri olmadığını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“İmkanım olsaydı ayrılma sürecinin neden böyle olduğunu bilmek isterdim. İçimde bir fırtına vardı ayrılırken. Bu benimle mezara kadar gitse bile dersler çıkardım. Olmasaydı diyeceğim şeyler var ama ders çıkardım bunlardan. Benim için geride kaldı. Kalbimde kötülük barındırmam. Ayrılış görüntülerimde bile ahenk var. Kötü ayrılsak bile pozitif anları hatırlamak benim için daha önemli. Anılarımı tazeleyip döneceğim. Ardında bir şey yok.”