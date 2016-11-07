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Alex’ten van Persie paylaşımı

Eski Fenerbahçeli yıldız Alex de Souza, dün akşam oynanan Akhisar Belediyespor maçında, gözüne darbe alarak sakatlanan van Persie için bir mesaj yayımladı.

Alexten van Persie paylaşımı

07 Kasım 2016 09:48

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında dün akşam Akhisar Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler adına ilk golü kaydeden Robin van Persie, karşılaşmanın 37. dakikasında gözüne aldığı darbe sonucu oyundan alınarak hastaneye kaldırıldı.

Sarı-lacivertlilerin efsanevi oyuncusu Alex de Souza, Hollandalı yıldız için kişisel Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Van Persie’nin sakatlandığı ana ait bir fotoğraf paylaşan Brezilyalı, fotoğrafa ise, "Tanrı seni korusun ve biran önce dön. Futbolun bize yaşattığı korkulardan bir tanesinden fazla değil" notunu düştü.

Alex’in bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni alırken, bir taraftarın "Hala takıma kaptanlık yapıyorsun" yorumu ise dikkat çekti.

http://image.cdn.iha.com.tr/Contents/pool_file/2016/45/6493_5f620f67-ee85-4b83-a6ac-6dbf001b6d87.jpg

Etiketler: alex, Van Persie


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