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Aleyna Tilki: 'Ben hep popülerdim'

16 yaşında içkili mekanlarda sahne alması nedeniyle eleştirilen Aleyna Tilki, bu tür eleştirileri hoş karşıladığını belirterek, “Ben zaten hep popülerdim. Parmakla gösterilen bir insandım. Eleştiriler ilk defa yaşadığım bir şey değil” dedi.

Aleyna Tilki: Ben hep popülerdim

17 Ekim 2016 13:53
Aleyna Tilki: 'Ben hep popülerdim' - Tıkla İzle

Lise 2 öğrencisi olmasına rağmen içkili mekanlarda gece saatlerinde sahne aldığı için eleştirilen 16 yaşındaki genç yetenek Aleyna Tilki, Ordu’da verdiği konser öncesi gazetecilere açıklama yaptı. Hakkında basında çıkan eleştirilere yanıt veren Aleyna Tilki, bu tür eleştirileri normal karşıladığını belirterek, “Ben ünlü bir çocuktum zaten. Hep popüler büyüdüm. Parmakla gösterilen bir çocuktum. Oturduğum semtte tüm insanlar beni tanırdı. Okula başladığımda herkes beni tanırdı. Bu yüzden hep popülerdim. Buna rağmen beni sevmeyenler olmuştur. Bu da hiç değişmemiştir zaten. Eleştirileri, kıskançlıkları hoş görüyorum. Çünkü bu benim ilk defa yaşadığım bir şey değil. Çocukluğumdan beri yaşıyorum bunu” diye konuştu.

“Makyaj bile yapmıyorum"
'Kötü örnek olduğu' şeklindeki eleştirileri de ciddiye almadığını belirten Aleyna Tilki, “Makyaj bile yapmıyorum. Giyimim yaşıma uygun. Hatta ben yaşımdan küçük giyiniyorum. Benim yaşımdaki insanlar benden daha çok büyük giyiniyorlar. İnsanlar beni 16 yaşında bile görmüyorlar” ifadelerini kullandı.

Selda Bağcan'ı küçüklüğünden beri dinlediğini ifade eden Tilki, “Selda Bağcan hayranıyım. Küçüklükten beri onu dinliyorum. Düet yaparsam eğer Selda Bağcan’la yaparım” diyerek Bağcan’a çağrı yaptı.

Tilki, Trabzon Of doğumlu anne ve Rus göçmeni bir babanın kız olduğunu da belirterek, “Konyalıyım ama Konya’da çok göçmenler var. Babam Rus göçmeni. Sesimi annemden, yeteneğimi babamdan almışım” açıklamasını yaptı. 

İlk kez bir ses yarışmasında boy gösteren ve dikkat çeken Tilki, Emrah Karaduman’la birlikte çıkardığı ilk şarkısı ‘Cevapsız Çınlama’ ile müzik listelerinde bir numaraya yerleşti. Şarkısının klibi Youtube'da 66 milyon izlendi. 

Metin Akyürek

Etiketler: aleyna tilki


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