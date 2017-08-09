Aleyna Tilki Edirne’ye geliyor

656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Edirne’de sağanak yağış nedeniyle konseri iptal olan Aleyna Tilki, Edirne Belediyesinin Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 29 Ağustos tarihinde sahne alacak.

Ertelenen Aleyna Tilki’nin konserinin 29 Ağustos tarihinde saat 21.00’de Saraçlar Caddesi’nde düzenleneceği açıklandı. Konserin Saraçlar Caddesi’nde gerçekleştirileceğini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında kentimizde gerçekleştirilmesi beklenen konser, sağanak yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Edirnelilerin heyecanla beklediği konser 29 Ağustos 2017 tarihinde Saraçlar Caddesi’nde düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın arifesinde gerçekleştireceğimiz konsere tüm Edirne halkını davet ediyorum" dedi.

Edirne Belediye Başkanlığının organizasyonuyla 10-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında ünlü şarkıcılar, Buray, İlyas Yalçıntaş, Kıraç, Volkan Konak, Ömür Gedik, Grup Evet Ne Söylüyorduk ve Derya Uluğ sahne almıştı. 13 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen Aleyna Tilki konseri sağanak yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Ergin Yıldız