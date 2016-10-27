ALEYNA TİLKİ KAÇ YAŞINDADIR?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki 2000 doğlumlu ve sadece 16 yaşındadır.

ALEYNA TİLKİ NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Aleyna Tilki, yaşı henüz küçük olmasına rağmen yaşından büyük bir karaktere bürününce tartışmalarıda beraberinde getirdi. Tilki'nin klibinde yer alan cüretkar elbiseleri ve sahneleri toplumu ikiye ayırmış durumda. Tilki, henüz çocuk yaşta olan birisinin bu denli kadınsallığıyla ön plana çıkartılarak parlatılması sonrası oldukça eleştiriliyor ama durumu normal görüp destek verenler de yok değil.

ALEYNA TİLKİ NERELİDİR?

2000 yılında dünyaya gelen Aleyna Tilki, Konya doğumludur. Annesi Trabzon Of'lu olan Tilki'nin babası ise Balkan göçmenidir.

ALEYNA TİLKİ BOYU VE KİLOSU

Şuanda halen lise öğrencisi olan Aleyna Tilki 1,65 boyunda ve 48 kilodadır.

ALEYNA TİLKİ İLK NE ZAMAN EKRANA ÇIKTI?

2014 yılında TV ekranlarında yayınlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında Gesi Bağları'nı söyleyerek hafızalara kazınan Aleyna Tilki o yarışmayla tv dünyasına ilk adımını atmış oldu.

ALEYNA TİLKİ'NİN KLİBİ HANGİSİDİR (İZLE)

Aleyna Tilki, dj Emrah Karaduman ile birlikte çıkardıkları Cevapsız Çınlama şarkısı ile son günlerde daha da çok populer oldu ve bu şarkısı ile patlama yaptı. Şarkı Youtube'da şimdiden 100 milyon izlenme rakamını geçip dünya genelinde de popüler olmuştur..

ALEYNA TİLKİ'YE NEDEN SİNİR OLUYORLAR?

Popülaritesi gün geçtikçe artan Tilki'ye karşı antipati duyanların mazeretleri ise güzel şarkıcının bir programda sarf ettiği ''Benim 1 yaşından beri fanlarım var'' ve '' Herkes beni parmakla gösteriyor sürekli'' gibi açıklamaları oldu.

Tilki, ayrıca; “Ben ünlü bir çocuktum zaten. Hep popüler büyüdüm. Parmakla gösterilen bir çocuktum. Oturduğum semtte tüm insanlar beni tanırdı. Okula başladığımda herkes beni tanırdı. Bu yüzden hep popülerdim. Buna rağmen beni sevmeyenler olmuştur. Bu da hiç değişmemiştir zaten. Eleştirileri, kıskançlıkları hoş görüyorum. Çünkü bu benim ilk defa yaşadığım bir şey değil. Çocukluğumdan beri yaşıyorum bunu” sözlerini de sarf etti. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK