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Aleyna’nın Murat Boz hayali

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Down Kafe'de hem eğitim gören hem de çalışan down sendromlu 18 yaşındaki Aleyna Aşkar’ın ünlü şarkıcı Murat Boz'a hayranlığı bitmek bilmiyor.

Aleynanın Murat Boz hayali

23 Kasım 2016 10:55
Aleyna’nın Murat Boz hayali - Tıkla İzle

Down sendromlu 18 yaşındaki Aleyna Aşkar’ın en büyük hayali, "O Ses Türkiye" yarışmasına katılmak ve hayranı olduğu ünlü şarkıcı Murat Boz’un yarışma koltuğunda kendisine dönmesi. "Seni çok seviyorum Murat Boz aşkım" diyerek ona kalp ve öpücükler gönderen Aleyna'nın annesi Vildan Aşkar, kızının dileğinin gerçekleşmesini çok istediğini söyledi. Kızının "O Ses Türkiye" yarışmasına katılmasını ve sadece ünlü şarkıcı Murat Boz’un kendisini seçmesini isteyen anne Aşkar, "Ne olur Murat Boz sesimizi duy ve kızımın bu dileğini gerçekleştir. Aleyna mutlu olursa bizler de mutlu olacağız" dedi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in eşi ve +1 Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil de Aleyna’nın bu isteğini yerine getirmesi için ünlü sanatçı Murat Boz’a çağrıda bulunarak, "Aleyna’yı mutlu etmesi en büyük arzumuz” diye konuştu.

Down sendromlu Aleyna Aşkar, Murat Boz’un "Adını Bilen Yazsın" parçasıyla birlikte ünlü sanatçıya olan sevgisini dile getirerek, "Murat Boz aşkım gel" diyerek dans etti. 

Mustafa Mert


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