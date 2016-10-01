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Alfemo'ya kayyum atandı

İzmir'de FETÖ/PDY'ye himmet adı altında finansal destek sağladığı gerekçesiyle Torbalı İlçesi'nde bulunan Alfemo mobilya şirketine TMSF tarafından kayyum atandı. Alfemo'nun fabrikasında yapılan incelemelerde muhasebe defterinin arasından 1 dolarlık banknot çıktı.

Alfemoya kayyum atandı

01 Ekim 2016 23:33

İzmir'de Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) himmet adı altında finansal destek sağladığı gerekçesiyle Torbalı İlçesi'nde bulunan mobilya şirketi Alfemo'ya TMSF tarafından kayyum atandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Torbalı'daki Alfemo'nun fabrikasında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde muhasebe defterinin arasından 1 dolarlık banknot çıktı. Evraklarda yapılan incelemenin ardından muhasebe müdürü gözaltına alınırken, mobilya şirketi Alfemo'ya 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 13. ve 19. maddeleri ve CMK'nın 133. maddesi uyarınca TMSF tarafından kayyum atandı. Daha önceki soruşturma kapsamında örgüte finansal destek sağladığı iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan Alfemo A.Ş'nin sahibi Ramazan Davulcuoğlu ile kardeşleri Durmuş Ali Davulcuoğlu, Mesut Davulcuoğlu ve Şaban Davulcuoğlu'nun aranmasına devam edildiği belirtildi. 

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: alfemo, kayyum


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