Ali Ay: 'Bizi bambaşka bir ikinci yarı bekliyor olacak'

Bursaspor’un 30 Aralık'ta çoğunluk sağlanmadığı için gerçekleşmeyen Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu Atatürk Spor Salonu’nda bugün yapıldı. Çoğunluk aranmaksızın yapılan toplantıya 348 üye katıldı. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, 348 üyenin imza attığını belirterek, “Bu rakam biz Bursasporluları üzüyor. Bu vecibeleri yerine getirirsek, kulübümüze daha fazla sinerji katarız. Katılanlara Bursaspor Divan Kurulu adına teşekkür ediyorum” diyerek kongreyi başlattı.

Kongrenin Divan Kuruluna Başkan Şeref Ari, 2. Başkan Abdullah Erdem, üye olarak İbrahim İtem, Doktor Murat Çalıkapan önerildi ve oy birliği ile seçildiler. Saygı duruşu ve İstiklal marşı ardından, Başkan Şerif Arı, divana verilen dilekte ile gündeme, “Yönetim kuruluna taşınmazların satışı için yetki verilmesi, Dereçevuş’taki 28 bin 820. 25 metrekarelik taşınmazın satılması için” madde eklenmesi istendi.

4. Maddede yer alan tüzüğün 22/g maddesi gereği kulüp şirketlerine ve iştiraklerine ait hisselerin satılması, devredilmesi ve yasaların öngördüğü her türlü hal ve şekilde değerlendirilebilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi maddesi hakkında, Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat madde ile ilgili açıklama yaptı.

Fatih Pulat, “Söz konusu madde ile yetki Yeşil Bursa AŞ, Merinos’un birleştirilmesi, tasarruflarda bulunması için gerekmektedir. Yılda kulübe 2,5 ile 3 milyon TL zarar oluşturan, buna karşılık futbolcu kaynağı olarak kullanamadığımız Yeşil Bursa AŞ’nin satışı için bu maddeyi koyduk. Bunun için yetki istiyoruz” diye açıklama yaptı ve oy çokluğu ile kabul edildi. Ardından Dereçevuş’taki 28 bin 820 metrekarelik taşınmazın satılması için yönetime yetki verilmesi oylandı ve oy çokluğu ile kabul edildi.

"Sow Bademli'de Bursa'mızın etini yiyor"

Mali kurulun sonunda söz alan Bursaspor Başkan Ali Ay, sözlerine prensip anlaşmasına varılan Mousa Sow’un Bademli Mahallesi’nde Bursa’nın etini yediğini belirterek başladı. Başkan Ay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kendisine de buradan ‘hoş geldin’ diyorum. Süper Lig’de mücadelede eden takımların yarısı teknik direktör değiştirdi. Biz Bursa’yı seven dünya çapında bir hocayla devam ediyoruz. Türkiye standartlarının üzerinde bir oyuncu grubuna sahibiz. Buna Sow da eklendi. Ligin ilk yarısında iyi oynadığımız bazı maçları şanssız şekilde kaybettiğimizi unutmayalım. Ligin en az gol yiyen 3’üncü takımıyız. Hedefimiz şu anda 7. sırada bulunduğumuz en çok gol atan takımlar sıralamasında 2’nci, 3’üncü sıraya yükselmek. Takımımızı kamp yaptığı Antalya’da izledim, harika çalışıyorlar. Hocamızla 3 gün boyunca transfer konusunda çok faydalı çalışmalarımız oldu. Hocamızın takımda görmek istediği 3 oyuncu ile temas halindeyiz. İstediğimiz şartlarda bu oyuncuları transfer edebilirsek bizi bambaşka bir ikinci yarı bekliyor olacak. Sadece savunmasını iyi yapan bir takım değil, hücumda da fark oluşturan bir Bursaspor göreceksiniz inşallah. Ödediğimiz menajer komisyonlarına bakarsanız, geçmişte ödenenlerle arada dağlar kadar fark var. Hem benim hem de hocamızın en hassas olduğu nokta bu. Kim hangi oyuncuyu söylerse söyleyin menajer ağzıyla hareket etmiyor, takım karakterimize uygun olmayan en ufak bir oyuncuyla temas kurmuyoruz. Bursaspor’da transferi artık menajerler yapmıyor. Bu konuda rahat olun. Alacağımız oyuncular kadar göndermemiz gereken oyuncular da önceliklerimiz arasındaydı. Furkan Özçal ile sözleşme feshettik. Ozan Can Kökçü’yü kiraladık. Bilal, Merter, İsmail Konuk ve Deniz Yılmaz da ikinci yarı kadromuzda olmayacaklar. Kendilerine kulüp bulmaları konusunda bütün uyarıları yaptık. Bilal ile sözleşme feshettik. Deniz ile de pazartesi günü sözleşme feshedeceğiz inşallah. Asla kararımız değişmeyecek. Bu kapıdan ahlaklı bir şekilde çıkmazlarsa sonuçlarına her anlamda katlanırlar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına göz koymak bir sporcuya yakışmaz.”

“Bursaspor’un korkulacak borcu yok”

Mayıs ayında çok şeyler olacağını dile getiren Ali Ay, “Bursaspor’un korkulacak borcu yok. Birlik ve beraberlik olup, gerekli projeleri bir an önce bitirelim. Stat isim hakkıyla ilgili 3-4 firma var. Piyasayı biliyorsunuz. Rakamlar büyük olduğu için sabırla hareket etmemiz gerekiyor. Ay sonuna kadar inşallah neticeye ulaşırız. Bir arsamız var, onun da imarı çıkmış durumda. Lojistik firmalarının önemli gördüğü yerde. İnşallah onu da en kısa zamanda satıp, kulübümüzü dar boğazdan kurtarırız. Borcu sıfırlasanız dahi Bursaspor böyle gittiği sürece 3-4 sene sonra aynı duruma gelecek. Bana ‘ağlayan başkan’ dediler. Gerçekleri yine söylüyorum. Giderimiz, gelirimizin çok üzerinde. Camia olarak 5. şampiyonuz ama mali durumda Anadolu takımıyız. Bir türlü işin içerisinden çıkamıyorum. Sanayicimizi maalesef Bursaspor’a çekemiyoruz. Bakanımız, valimiz, belediye başkanımız bize çok yardımcı oluyorlar. Bu seneye kadar BTSO’nun katkısı bu kadar meblağda olmamıştır. Allah inşallah mayıs ayında güzel bir tabloyla konuşmayı nasip eder. Borç bütçede 420 olarak gözüküyor. Ekim sonu 25 milyon daha ödendi. Borcumuz şu an 390 milyon TL seviyelerinde. Bunda çok fazla dış etken oluştu. Euro’nun yüzde 45 artması sadece bizi değil, diğer kulüpleri de etkiledi. Biz borcu düşürme sözü verdik” dedi.

Başkan Ali Ay’ın açıklamalarının ardından mali kongre sona erdi.

Mesut Alan