Bursa Fan Club tarafından organize edilen 25. Kuruluş Yıldönümü ve Cumhuriyet Balosu Almira Otel’de gerçekleştirildi. Geceye Bursa Fan Club üyelerinin yanı sıra, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sinan Sezer, Bursaspor Başkanı Ali Ay, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Ademoğlu, Yusuf Arslan, Cem Öztürk, İlyas Kocaefe, Sezer Sezgin, Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve kaleci Harun Tekin eşleriyle birlikte katıldı. Gecede Bursaspor Başkanı Ali Ay, konuşmasından önce yapılan oylama ile Bursa Fan Club’un onursal üyesi seçildi.

Oylamanın ardından konuşan Başkan Ay, Bursa Fan Club üyelerine kendisini onursal üye seçmelerinden dolayı teşekkür ederek, “Ben de artık Fan Club üyesiyim. Tüm sosyal sorumluluk projelerinde ben de kesinlikle sizlerle olacağım. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Maddi ve manevi her zaman yanınızdayım. Göreve geldiğimiz aşağı yukarı 10 ay doldu. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mali tablodan bahsetmeyeceğim. Kamuoyu biliyor. Denk bütçeyi sağlamaya çalışıyoruz. Çok az kaldı. Onu da sağladıktan sonra herhalde Bursaspor’u yönetmek çok daha rahat olacak. Biz bakın haziran ayında hocamızla oturup konuştuk. Öyle bir takım yapalım dedik ki; birlik ve beraberlik içinde ve tamamıyla oyuncular karakterli olsun. O tip futbolcular seçtik. Şu anda sizde görüyorsunuz iyi yoldayız. Lig dördüncüsüyüz. Kupada ilerliyoruz. İnşallah sene sonunda hedefimize ulaşacağız. Burada Hamza hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Onun katkısı çok büyük. Tüm futbolcularımız karakterli çocuklar. Çok çalışıyorlar. Bize de çok fazla iş düşmüyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulumuzda bazı pürüzler vardı. Onları da çok şükür düzelttik. Bundan sonra Allah’ın izniyle mayıs ayında iyi yerlere geleceğiz. Hep beraber sevinelim hep beraber üzülelim. Bunu böyle yaptıktan sonra Bursaspor’un sırtı yere gelmez. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.



Mesut Alan