Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Ali Ay: Sene sonunda hedefimize ulaşacağız

Ali Ay: Sene sonunda hedefimize ulaşacağız

Bursaspor Başkanı Ali Ay, sene sonunda hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını belirterek, “Burada Hamza hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Onun katkısı çok büyük. Tüm futbolcularımız karakterli çocuklar. Çok çalışıyorlar. Bize de çok fazla iş düşmüyor” dedi.

Ali Ay: Sene sonunda hedefimize ulaşacağız

27 Ekim 2016 23:34

Bursa Fan Club tarafından organize edilen 25. Kuruluş Yıldönümü ve Cumhuriyet Balosu Almira Otel’de gerçekleştirildi. Geceye Bursa Fan Club üyelerinin yanı sıra, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sinan Sezer, Bursaspor Başkanı Ali Ay, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Ademoğlu, Yusuf Arslan, Cem Öztürk, İlyas Kocaefe, Sezer Sezgin, Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve kaleci Harun Tekin eşleriyle birlikte katıldı. Gecede Bursaspor Başkanı Ali Ay, konuşmasından önce yapılan oylama ile Bursa Fan Club’un onursal üyesi seçildi.

Oylamanın ardından konuşan Başkan Ay, Bursa Fan Club üyelerine kendisini onursal üye seçmelerinden dolayı teşekkür ederek, “Ben de artık Fan Club üyesiyim. Tüm sosyal sorumluluk projelerinde ben de kesinlikle sizlerle olacağım. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Maddi ve manevi her zaman yanınızdayım. Göreve geldiğimiz aşağı yukarı 10 ay doldu. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mali tablodan bahsetmeyeceğim. Kamuoyu biliyor. Denk bütçeyi sağlamaya çalışıyoruz. Çok az kaldı. Onu da sağladıktan sonra herhalde Bursaspor’u yönetmek çok daha rahat olacak. Biz bakın haziran ayında hocamızla oturup konuştuk. Öyle bir takım yapalım dedik ki; birlik ve beraberlik içinde ve tamamıyla oyuncular karakterli olsun. O tip futbolcular seçtik. Şu anda sizde görüyorsunuz iyi yoldayız. Lig dördüncüsüyüz. Kupada ilerliyoruz. İnşallah sene sonunda hedefimize ulaşacağız. Burada Hamza hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Onun katkısı çok büyük. Tüm futbolcularımız karakterli çocuklar. Çok çalışıyorlar. Bize de çok fazla iş düşmüyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulumuzda bazı pürüzler vardı. Onları da çok şükür düzelttik. Bundan sonra Allah’ın izniyle mayıs ayında iyi yerlere geleceğiz. Hep beraber sevinelim hep beraber üzülelim. Bunu böyle yaptıktan sonra Bursaspor’un sırtı yere gelmez. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.
 

Mesut Alan 

Etiketler: Bursaspor, Bursaspor Başkanı Ali Ay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!