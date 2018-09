Ali Ay’dan Grosicki ve Harun Tekin açıklaması

Yeşil-beyazlı takımın Başkanı Ali Ay, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde düzenlenen yeni transferlerin imza töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 10 gündür Kamil Grosicki ile ilgilendiklerini belirten Ay, "Türk menajer vasıtasıyla Avrupalı menajerlerle temas kuruldu ve her şekilde anlaşıldı. İstediler, değiştirdiler. Biz onu da kabul ettik. Geldiler, Grosicki sağlık kontrolüne de girdi. Sözleşme hazır hale geldi. Menajerleri başkanım komisyonu nasıl ödeyeceksiniz dediler, biz de dedik ki bu senenin komisyonu şimdi, gelecek senenin komisyonu gelecek sene dedik. Başkanım bizim şartlarımızda komisyonu peşin alırız dediler. Nasıl peşin alırsınız? ‘Cash on the table’ dedi. Yani masa üzerinde hemen nakit. Burası dernek, nasıl vereceğim sana nakit parayı dedim. Biz de öyle saçma şeyler olmaz anca imzalanır, imzalandıktan sonra pazartesi günü banka yoluyla alırsınız paranızı. Diğer parayı da gelecek sene dedim. Yok onu da peşin isteriz dediler. Neyse 1 ay sonra onu da veririm dedim. Hull City’nin bir parası vardı 150 bin Euro kiralık. Onu da istediler, onu da veririz dedik. Sonra anlaşma safhasına geldik" dedi.

"ADAMLAR KAÇMIŞ"

Hull City’den evrakların beklendiği anlatan Ay, "Sonra futbolcuya dedik ki gel imzalayalım. ’Avukatım onay vermeden imzalamam’ dedi. Bir ara bir karışıklık oldu. Sonra çocuklara gidin otele kontrol edin dedim. Gittiler otel bomboş, adamlar kaçmışlar. Sonra hocamızla görüştüm, hocam eksik olmasın dedi ki ’başkanım hiç önemli değil bizim 6 tane oyuncumuz var kanatta oynayan’ dedi. Gece saat 11.00’de yeniden gelmek istedi, hocamız da bu karakterde bir oyuncuyu bu kulüpten içeriye sokarsam ki bende aynı düşüncedeyim Bursaspor’u karıştırırız dedi. Allah selamet versin, bence Bursaspor için hayırlısı oldu diyebilirim" diye konuştu.

"HARUN’U PARA İÇİN GÖNDERMEDİM"

Harun Tekin konusuna da değinen Ay, Harun’u para için göndermedim. Burada benim en çok düşündüğüm kalecilerimiz Muhammed Şengezer, Okan Koçuk ve alttan da gelen Ataberk Dadakdeniz var. Bunlar da milli takım oyuncuları. Harun 30 yaşına gelmiş, artık Okan’ın da Muhammed’in de o kaleyi devralması lazımdı aksi takdirde ikisinden biri kiralık olarak gidecekti. Harun’un sözleşmesi Euro bazındaydı ve 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Sonra düşündük taşındık, çocukların önünü açmak için Harun’un gitmesinde karar kıldık. Zaten Harun da menajeriyle birlikte 2 aydır bu iş için çalışıyorduk. Öncelikle yurt dışını araştırdık. Herkes diyebilir ki Harun ucuz gitti, evet bence de ucuz gitti. Ama sanki 3 veren 4 veren 5 veren dünya kadar kulüp vardı onların içerisinden biz sadece bir tanesini seçtik. Fenerbahçe talip oldu. Daha önce Galatasaray da talip olmuştu. Galatasaray, 500 bin Euro kiralama bedeli verdi, ikinci sene de 500 bin Euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonuyla konuşuldu ben telefonu nazikçe kapattım, teşekkür ettim. Olmaz dedim. Harun’un durumu böyle, bence kaptanımızdı. Uzun seneler bize hizmet etti, kendisine teşekkür ettik, plaketini verdik ve gönderdik. Ben hem Muhammed’in hem Okan’ın en az Harun kadar başarılı olacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk