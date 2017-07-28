Ali Dağı Kupası’nın 2. gününde 96 kilometrelik uçuş yapıldı

Talas Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaçparaşütü Şampiyonası’nın ikinci günü 96 kilometre mesafedeki Kaynar hedefiyle tamamlandı. 25 pilotun hedef noktasına uçuş yaparak gol yaptığı mesafe yarışmalarında heyecan giderek artmaya başladı. 7 ülkeden 10’u kadın 110 pilotun katıldığı Ali Dağı kupasında ikinci gün sonuçları ise şu şekilde oldu:

Genel klasmanda İsviçreli Phil Glutz 1481 puanla 1., İranlı Mohammad Ali Hosseini Semnani 1445 puanla 2. ve Metin İbrahim Kavuncu 1375 puanla 3. sırada yer aldı.



Kadınlar klasmanında İranlı Fateme Eftekhari 1., Merve Arslan 2. ve Gülşah Asmalı 3. sırada yer aldı.

Uluslararası Ali Dağı Yamaçparaşütü Şampiyonası 30 Temmuz Pazar günü yapılacak uçuşların ardından düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.